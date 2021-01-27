https://ria.ru/20210127/konsortsium-1594827120.html

Нижегородская область и МГУ создадут научно-образовательный консорциум

Нижегородская область и МГУ создадут научно-образовательный консорциум

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий в среду подписали меморандум РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:59

2021-01-27T16:59

2021-01-27T16:59

нижегородская область

глеб никитин

мгу имени м. в. ломоносова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий в среду подписали меморандум о создании консорциума "Вернадский - Нижегородская область", сообщает пресс-служба правительства региона.В рамках меморандума будет создаваться региональный научно-образовательный консорциум из ведущих университетов, региональных вузов, научно-исследовательских институтов и социально ориентированного бизнеса, сформируются совместные лаборатории, кафедры и центры коллективного пользования. В результате регион получит доступ к научно-образовательным и технологическим достижениям ведущих вузов страны для развития научной тематики, важной именно для его территории."Стороны планируют сотрудничать в таких направлениях, как фундаментальные и прикладные научные исследования, развитие механизмов поиска, поддержки и сопровождения талантливой молодежи, проведение профессиональных конкурсов и проектных олимпиад, совершенствование целевой подготовки кадров, содействие созданию научно-образовательных кластеров с участием органов власти, бизнеса и промышленности", - говорится в сообщении.Также предполагается обновление образовательных программ вузов-участников консорциума "Вернадский – Нижегородская область" с учетом требований цифровой экономики и потребностей регионального рынка.Как отметил Никитин, Нижегородская область - один из лидеров в стране по уровню научного и образовательного потенциала. В регионе функционируют более 10 государственных вузов, общая численность студентов превышает 90 тысяч человек. В регионе работают 3 отраслевых НИИ, а общее число сотрудников, занятых научными исследованиями и разработками, превышает 40 тысяч человек.Глава региона отметил, что именно МГУ является инициатором закона, позволяющего создавать площадки для развития инновационных проектов, благодаря чему был создан первый ИНТЦ в стране (ИНТЦ "Воробьевы горы")."Президент России Владимир Путин осенью 2020 года поддержал направления нашего сотрудничества в атомной отрасли и идею создания ИНТЦ "Квантовая долина" на территории Нижегородской области. Связка НОЦ и ИНТЦ позволила бы региону достичь всех целей, обозначенных в национальном проекте "Наука" и ряде других нацпроектов", - подчеркнул Никитин.По его словам, в консорциуме "Вернадский - Нижегородская область" будут участвовать разные предприятия. В частности, добавил Никитин, "Группа ГАЗ" уже сформировала конкретные направления научно-технического сотрудничества с МГУ."Одним из главных направлений программы развития МГУ является проект "Вернадский". Работа по созданию консорциумов ведется с 2018 года. Нижегородская область - очень сильный регион, он стал одним из первых, где создан Научно-образовательный центр мирового уровня в рамках национального проекта "Наука". Глеб Никитин задумал многое, что планируется сделать в регионе для поддержания науки и образования", - отметил Садовничий.

https://ria.ru/20201223/komissiya-1590606842.html

https://ria.ru/20201217/lgoty-1589804067.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, мгу имени м. в. ломоносова