https://ria.ru/20210127/konferentsiya-1594821396.html

ВТБ и "Сколково" проведут конференцию о новом подходе к Big Data

ВТБ и "Сколково" проведут конференцию о новом подходе к Big Data

ВТБ и фонд "Сколково" проведут 30-31 марта международную конференцию о новом подходе к применению Big Data - Data Fusion, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:31

2021-01-27T16:31

2021-01-27T16:31

втб

фонд "сколково"

новости компаний - экономика

экономика

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. ВТБ и фонд "Сколково" проведут 30-31 марта международную конференцию о новом подходе к применению Big Data - Data Fusion, говорится в сообщении банка.Data Fusion – формат работы с Big Data и технологиями искусственного интеллекта, при котором для анализа используются объединенные данные из нескольких источников. Этот принципиально новый подход дает отдельным компаниям возможность получить доступ к накопленным ранее знаниям и опыту всего рынка. Синергетический эффект от применения Data Fusion позволяет не просто решать локальные задачи по росту эффективности отдельных процессов, а выводить бизнес на новый уровень.Конференция пройдет в онлайн-формате. Ожидается, что в конференции примут участие не менее 5 тысяч человек, в том числе около 100 спикеров из России и других стран.По словам председателя Фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, целью программы является мобилизации интеллектуальных ресурсов в области Data Science.

https://ria.ru/20210126/bank-1594593171.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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