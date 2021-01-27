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ВТБ и "Сколково" проведут конференцию о новом подходе к Big Data
ВТБ и "Сколково" проведут конференцию о новом подходе к Big Data
ВТБ и фонд "Сколково" проведут 30-31 марта международную конференцию о новом подходе к применению Big Data - Data Fusion, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:31
2021-01-27T16:31
втб
фонд "сколково"
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. ВТБ и фонд "Сколково" проведут 30-31 марта международную конференцию о новом подходе к применению Big Data - Data Fusion, говорится в сообщении банка.Data Fusion – формат работы с Big Data и технологиями искусственного интеллекта, при котором для анализа используются объединенные данные из нескольких источников. Этот принципиально новый подход дает отдельным компаниям возможность получить доступ к накопленным ранее знаниям и опыту всего рынка. Синергетический эффект от применения Data Fusion позволяет не просто решать локальные задачи по росту эффективности отдельных процессов, а выводить бизнес на новый уровень.Конференция пройдет в онлайн-формате. Ожидается, что в конференции примут участие не менее 5 тысяч человек, в том числе около 100 спикеров из России и других стран.По словам председателя Фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, целью программы является мобилизации интеллектуальных ресурсов в области Data Science.
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втб, фонд "сколково", новости компаний - экономика, экономика

ВТБ и "Сколково" проведут конференцию о новом подходе к Big Data

16:31 27.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. ВТБ и фонд "Сколково" проведут 30-31 марта международную конференцию о новом подходе к применению Big Data - Data Fusion, говорится в сообщении банка.
Data Fusion – формат работы с Big Data и технологиями искусственного интеллекта, при котором для анализа используются объединенные данные из нескольких источников. Этот принципиально новый подход дает отдельным компаниям возможность получить доступ к накопленным ранее знаниям и опыту всего рынка. Синергетический эффект от применения Data Fusion позволяет не просто решать локальные задачи по росту эффективности отдельных процессов, а выводить бизнес на новый уровень.
Конференция пройдет в онлайн-формате. Ожидается, что в конференции примут участие не менее 5 тысяч человек, в том числе около 100 спикеров из России и других стран.
"Практически все компании сейчас используют Big Data для повышения эффективности своего бизнеса. При этом пандемия, цифровизация и развитие технологий дали мощный импульс к новому формату работы с данными - Data Fusion. Этот подход предполагает объединение и синергию при использовании данных из разных областей бизнеса, он помогает разрабатывать и внедрять принципиально новые продукты и сервисы для клиентов. Data Fusion - это новый уровень в развитии Data Science и технологий искусственного интеллекта. Созданная ВТБ и “Сколково” в рамках стратегического партнерства ежегодная конференция Data Fusion - не просто эффективная площадка для дискуссий и обмена опытом, это инструмент для генерации новых, революционных идей и вывода бизнеса на принципиально новый этап развития", - процитировали в сообщении заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.
По словам председателя Фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, целью программы является мобилизации интеллектуальных ресурсов в области Data Science.
"Сегодня мы запускаем международную программу Data Fusion для мобилизации интеллектуальных ресурсов в области Data Science. Мы хотим найти новые идеи, технологии, стратегии и людей, которые позволят государству, бизнесу и человеку чувствовать себя комфортно в цифровой датасфере. ВТБ - ключевой партнёр Фонда “Сколково” и одним из стратегических направлений нашего сотрудничества является создание технологического холдинга в сфере больших данных. Хочется пожелать удачи всем участникам соревнования Data Fusion и пригласить присоединиться к международной конференции, посвященной синергии межотраслевых данных", - сказал Дворкович, слова которого приводятся в сообщении банка.
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 10:57
Каждое второе обращение в ВТБ Онлайн обрабатывает робот
 
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