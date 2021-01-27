https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html

Карабах просит ЮНЕСКО сохранить его культурное и религиозное наследие

Карабах просит ЮНЕСКО сохранить его культурное и религиозное наследие

Свыше 1,4 тысячи памятников истории и культуры перешли под контроль Азербайджана в результате эскалации конфликта в Карабахе, говорится в опубликованном докладе РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:20

2021-01-27T12:20

2021-01-27T12:20

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

юнеско

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 27 янв – РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи памятников истории и культуры перешли под контроль Азербайджана в результате эскалации конфликта в Карабахе, говорится в опубликованном докладе аппарата защитника прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики."В результате военной агрессии против Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) под контролем Азербайджана осталось не менее 1456 знаменательных недвижимых памятников в основном армянской истории и культуры" - отмечается в докладе на сайте омбудсмена.Согласно документу, число монастырей и церквей, перешедших к азербайджанской стороне, достигло 161, хачкаров (каменных стел с резным изображением креста) – 591.Под контроль Баку перешли также места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена, многочисленные крепости, замки, святыни, восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма в городе Шуши, заявили в аппарате защитника прав человека.В докладе говорится также о "ряде случаев вандализма в отношении армянского культурного наследия" во время боевых действий и после прекращения огня. "Принимая во внимание многочисленные прецеденты и реальные угрозы преднамеренного уничтожения армянского культурного наследия азербайджанскими военнослужащими на территориях, находящихся под контролем Баку, аппарат омбудсмена Арцаха считает, что соответствующие международные организации, особенно ЮНЕСКО, должны принять действенные и незамедлительные меры по сохранению культурного наследия на территории Арцаха", - говорится в сообщении.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210119/bezhentsy-1593613107.html

https://ria.ru/20201118/karabakh-1585246000.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, юнеско, нагорно-карабахская республика