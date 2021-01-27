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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html
Карабах просит ЮНЕСКО сохранить его культурное и религиозное наследие
Карабах просит ЮНЕСКО сохранить его культурное и религиозное наследие
Свыше 1,4 тысячи памятников истории и культуры перешли под контроль Азербайджана в результате эскалации конфликта в Карабахе, говорится в опубликованном докладе РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:20
2021-01-27T12:20
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
юнеско
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 27 янв – РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи памятников истории и культуры перешли под контроль Азербайджана в результате эскалации конфликта в Карабахе, говорится в опубликованном докладе аппарата защитника прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики."В результате военной агрессии против Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) под контролем Азербайджана осталось не менее 1456 знаменательных недвижимых памятников в основном армянской истории и культуры" - отмечается в докладе на сайте омбудсмена.Согласно документу, число монастырей и церквей, перешедших к азербайджанской стороне, достигло 161, хачкаров (каменных стел с резным изображением креста) – 591.Под контроль Баку перешли также места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена, многочисленные крепости, замки, святыни, восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма в городе Шуши, заявили в аппарате защитника прав человека.В докладе говорится также о "ряде случаев вандализма в отношении армянского культурного наследия" во время боевых действий и после прекращения огня. "Принимая во внимание многочисленные прецеденты и реальные угрозы преднамеренного уничтожения армянского культурного наследия азербайджанскими военнослужащими на территориях, находящихся под контролем Баку, аппарат омбудсмена Арцаха считает, что соответствующие международные организации, особенно ЮНЕСКО, должны принять действенные и незамедлительные меры по сохранению культурного наследия на территории Арцаха", - говорится в сообщении.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210119/bezhentsy-1593613107.html
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585246000.html
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новости - религия и мировоззрение, юнеско, нагорно-карабахская республика

Карабах просит ЮНЕСКО сохранить его культурное и религиозное наследие

12:20 27.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина возле монастыря Амарас в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Мужчина возле монастыря Амарас в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 27 янв – РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи памятников истории и культуры перешли под контроль Азербайджана в результате эскалации конфликта в Карабахе, говорится в опубликованном докладе аппарата защитника прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"В результате военной агрессии против Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) под контролем Азербайджана осталось не менее 1456 знаменательных недвижимых памятников в основном армянской истории и культуры" - отмечается в докладе на сайте омбудсмена.
Согласно документу, число монастырей и церквей, перешедших к азербайджанской стороне, достигло 161, хачкаров (каменных стел с резным изображением креста) – 591.
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Под контроль Баку перешли также места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена, многочисленные крепости, замки, святыни, восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма в городе Шуши, заявили в аппарате защитника прав человека.
В докладе говорится также о "ряде случаев вандализма в отношении армянского культурного наследия" во время боевых действий и после прекращения огня. "Принимая во внимание многочисленные прецеденты и реальные угрозы преднамеренного уничтожения армянского культурного наследия азербайджанскими военнослужащими на территориях, находящихся под контролем Баку, аппарат омбудсмена Арцаха считает, что соответствующие международные организации, особенно ЮНЕСКО, должны принять действенные и незамедлительные меры по сохранению культурного наследия на территории Арцаха", - говорится в сообщении.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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