https://ria.ru/20210127/izvinenie-1594787514.html

Некоторые депутаты МГД участвовали в незаконной акции 23 января

Некоторые депутаты МГД участвовали в незаконной акции 23 января

Несколько депутатов Мосгордумы приняли участие в несогласованной акции 23 января, несмотря на призывы руководства партий не поддаваться на провокации, сообщил... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:17

2021-01-27T14:17

2021-01-27T14:34

мосгордума

протесты

алексей навальный

москва

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Несколько депутатов Мосгордумы приняли участие в несогласованной акции 23 января, несмотря на призывы руководства партий не поддаваться на провокации, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в Facebook.Он отметил, что акция является "агрессивной попыткой раскачать протестные настроения в обществе и спровоцировать силовой ответ". По его словам, "для внесистемной оппозиции это стало полигоном для отработки грязных политических технологий".Он отметил, что "на этот раз провокаторы откровенно проиграли". "Спасибо москвичам за то, что прислушиваются к голосу разума и думают о будущем своих детей, что предостерегли их от роковой ошибки. Спасибо сотрудникам правоохранительных органов и городских служб за то, что обеспечили безопасность тысяч людей. И сегодня наша общая задача - не допустить беспредела, оградить детей от участия в провокациях и сохранить стабильность в обществе", -говорится в сообщении Шапошникова.Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе заседания столичного парламента в среду депутат фракции КПРФ Евгений Ступин заявил о своем участии в акции. Кроме того, Михаил Тимонов из фракции "Справедливая Россия" разместил в своих социальных сетях свои фотографии с акции вместе со Ступиным и депутатом от КПРФ Екатериной Енгалычевой.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210124/vyvody-1594355859.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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мосгордума, протесты, алексей навальный, москва