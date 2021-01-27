Некоторые депутаты МГД участвовали в незаконной акции 23 января
14:17 27.01.2021 (обновлено: 14:34 27.01.2021)
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Несколько депутатов Мосгордумы приняли участие в несогласованной акции 23 января, несмотря на призывы руководства партий не поддаваться на провокации, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в Facebook.
Он отметил, что акция является "агрессивной попыткой раскачать протестные настроения в обществе и спровоцировать силовой ответ". По его словам, "для внесистемной оппозиции это стало полигоном для отработки грязных политических технологий".
"Отрадно, что российские политические партии заняли ответственную и конструктивную позицию в отношении провокаций и незаконных действий. Однако вопреки единому мнению лидеров и большинства представителей ведущих парламентских объединений, отдельные члены партий присоединяются к незаконным акциям, распространяют фейковые информационные материалы и антигосударственные призывы. Так, в незаконной акции в Москве приняли активное участие несколько депутатов столичного парламента, в то время как руководство КПРФ и "Справедливой России" обращается с призывом не допустить дестабилизации ситуации в стране. Видимо, для отдельных представителей этих партий мнение большинства не "указ", - пишет Шапошников.
Он отметил, что "на этот раз провокаторы откровенно проиграли". "Спасибо москвичам за то, что прислушиваются к голосу разума и думают о будущем своих детей, что предостерегли их от роковой ошибки. Спасибо сотрудникам правоохранительных органов и городских служб за то, что обеспечили безопасность тысяч людей. И сегодня наша общая задача - не допустить беспредела, оградить детей от участия в провокациях и сохранить стабильность в обществе", -говорится в сообщении Шапошникова.
Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе заседания столичного парламента в среду депутат фракции КПРФ Евгений Ступин заявил о своем участии в акции. Кроме того, Михаил Тимонов из фракции "Справедливая Россия" разместил в своих социальных сетях свои фотографии с акции вместе со Ступиным и депутатом от КПРФ Екатериной Енгалычевой.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".