Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/izvinenie-1594787514.html
Некоторые депутаты МГД участвовали в незаконной акции 23 января
Некоторые депутаты МГД участвовали в незаконной акции 23 января
Несколько депутатов Мосгордумы приняли участие в несогласованной акции 23 января, несмотря на призывы руководства партий не поддаваться на провокации, сообщил... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:17
2021-01-27T14:34
мосгордума
протесты
алексей навальный
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594282574_57:201:3061:1891_1920x0_80_0_0_a30fb68343ae9db2ca53ce29d1b17d18.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Несколько депутатов Мосгордумы приняли участие в несогласованной акции 23 января, несмотря на призывы руководства партий не поддаваться на провокации, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в Facebook.Он отметил, что акция является "агрессивной попыткой раскачать протестные настроения в обществе и спровоцировать силовой ответ". По его словам, "для внесистемной оппозиции это стало полигоном для отработки грязных политических технологий".Он отметил, что "на этот раз провокаторы откровенно проиграли". "Спасибо москвичам за то, что прислушиваются к голосу разума и думают о будущем своих детей, что предостерегли их от роковой ошибки. Спасибо сотрудникам правоохранительных органов и городских служб за то, что обеспечили безопасность тысяч людей. И сегодня наша общая задача - не допустить беспредела, оградить детей от участия в провокациях и сохранить стабильность в обществе", -говорится в сообщении Шапошникова.Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе заседания столичного парламента в среду депутат фракции КПРФ Евгений Ступин заявил о своем участии в акции. Кроме того, Михаил Тимонов из фракции "Справедливая Россия" разместил в своих социальных сетях свои фотографии с акции вместе со Ступиным и депутатом от КПРФ Екатериной Енгалычевой.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210124/vyvody-1594355859.html
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594282574_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f41a44de68d5a3b3e648c1edc3462e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгордума, протесты, алексей навальный, москва

Некоторые депутаты МГД участвовали в незаконной акции 23 января

14:17 27.01.2021 (обновлено: 14:34 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции на Театральной площади в Москве
Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Несколько депутатов Мосгордумы приняли участие в несогласованной акции 23 января, несмотря на призывы руководства партий не поддаваться на провокации, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в Facebook.
Он отметил, что акция является "агрессивной попыткой раскачать протестные настроения в обществе и спровоцировать силовой ответ". По его словам, "для внесистемной оппозиции это стало полигоном для отработки грязных политических технологий".
"Отрадно, что российские политические партии заняли ответственную и конструктивную позицию в отношении провокаций и незаконных действий. Однако вопреки единому мнению лидеров и большинства представителей ведущих парламентских объединений, отдельные члены партий присоединяются к незаконным акциям, распространяют фейковые информационные материалы и антигосударственные призывы. Так, в незаконной акции в Москве приняли активное участие несколько депутатов столичного парламента, в то время как руководство КПРФ и "Справедливой России" обращается с призывом не допустить дестабилизации ситуации в стране. Видимо, для отдельных представителей этих партий мнение большинства не "указ", - пишет Шапошников.
Он отметил, что "на этот раз провокаторы откровенно проиграли". "Спасибо москвичам за то, что прислушиваются к голосу разума и думают о будущем своих детей, что предостерегли их от роковой ошибки. Спасибо сотрудникам правоохранительных органов и городских служб за то, что обеспечили безопасность тысяч людей. И сегодня наша общая задача - не допустить беспредела, оградить детей от участия в провокациях и сохранить стабильность в обществе", -говорится в сообщении Шапошникова.
Член комитета ГД по транспорту Олег Нилов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 12:31
В ГД рассказали, какие выводы надо сделать после несогласованных акций
Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе заседания столичного парламента в среду депутат фракции КПРФ Евгений Ступин заявил о своем участии в акции. Кроме того, Михаил Тимонов из фракции "Справедливая Россия" разместил в своих социальных сетях свои фотографии с акции вместе со Ступиным и депутатом от КПРФ Екатериной Енгалычевой.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
08:00
"Потеряли мы молодежь": России и всему миру предстоит настоящее испытание
 
МосгордумаПротестыАлексей НавальныйМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
14:45Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
14:45Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
14:45Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
Лента новостейМолния