https://ria.ru/20210127/izbienie-1594835266.html

Суд в Башкирии вынес приговор супругам за избиение сына из-за конфет

Суд в Башкирии вынес приговор супругам за избиение сына из-за конфет

Суд в башкирском Благовещенске наказал исправительными и обязательными работами супругов за избиение маленького сына на улице из-за того, что он потратил деньги РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:29

2021-01-27T17:29

2021-01-27T17:29

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 27 янв – РИА Новости. Суд в башкирском Благовещенске наказал исправительными и обязательными работами супругов за избиение маленького сына на улице из-за того, что он потратил деньги на конфеты и раздал детям во дворе.В августе 2020 года следственные органы Башкирии сообщали, что проверяют семью мальчика из Благовещенска, которого родители избили на улице. Отмечалось, что к правоохранителям обратились очевидцы инцидента.Telegram-каналы публиковали видео избиения ребенка родителями из-за того, что он купил много конфет и раздал детям во дворе. На видео, женщина держала мальчика за руки и кричала: "Где деньги?". Позже подошел отец и ударил ребёнка по животу."Доказательства, собранные Бирским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по региону признаны судом достаточными для вынесения приговора супругам из города Благовещенска 31 и 29 лет за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд назначил отцу мальчика наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а его матери – 240 часов обязательных работ", - сообщает башкирский следком.Ведомство отмечает, что родители ребенка признали свою вину.Кроме этого, следствием внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в отдел городской полиции, мэрии Благовещенска и в школу, где обучается ребенок, чтобы усилили контроль за работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20210122/izbienie-1594114839.html

https://ria.ru/20210122/rebenok-1594115896.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, происшествия