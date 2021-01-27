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Суд в Башкирии вынес приговор супругам за избиение сына из-за конфет
Суд в Башкирии вынес приговор супругам за избиение сына из-за конфет
Суд в башкирском Благовещенске наказал исправительными и обязательными работами супругов за избиение маленького сына на улице из-за того, что он потратил деньги РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:29
2021-01-27T17:29
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 27 янв – РИА Новости. Суд в башкирском Благовещенске наказал исправительными и обязательными работами супругов за избиение маленького сына на улице из-за того, что он потратил деньги на конфеты и раздал детям во дворе.В августе 2020 года следственные органы Башкирии сообщали, что проверяют семью мальчика из Благовещенска, которого родители избили на улице. Отмечалось, что к правоохранителям обратились очевидцы инцидента.Telegram-каналы публиковали видео избиения ребенка родителями из-за того, что он купил много конфет и раздал детям во дворе. На видео, женщина держала мальчика за руки и кричала: "Где деньги?". Позже подошел отец и ударил ребёнка по животу."Доказательства, собранные Бирским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по региону признаны судом достаточными для вынесения приговора супругам из города Благовещенска 31 и 29 лет за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд назначил отцу мальчика наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а его матери – 240 часов обязательных работ", - сообщает башкирский следком.Ведомство отмечает, что родители ребенка признали свою вину.Кроме этого, следствием внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в отдел городской полиции, мэрии Благовещенска и в школу, где обучается ребенок, чтобы усилили контроль за работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20210122/izbienie-1594114839.html
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РИА Новости
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республика башкортостан, происшествия

Суд в Башкирии вынес приговор супругам за избиение сына из-за конфет

17:29 27.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
УФА, 27 янв – РИА Новости. Суд в башкирском Благовещенске наказал исправительными и обязательными работами супругов за избиение маленького сына на улице из-за того, что он потратил деньги на конфеты и раздал детям во дворе.
В августе 2020 года следственные органы Башкирии сообщали, что проверяют семью мальчика из Благовещенска, которого родители избили на улице. Отмечалось, что к правоохранителям обратились очевидцы инцидента.
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Telegram-каналы публиковали видео избиения ребенка родителями из-за того, что он купил много конфет и раздал детям во дворе. На видео, женщина держала мальчика за руки и кричала: "Где деньги?". Позже подошел отец и ударил ребёнка по животу.
"Доказательства, собранные Бирским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по региону признаны судом достаточными для вынесения приговора супругам из города Благовещенска 31 и 29 лет за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд назначил отцу мальчика наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а его матери – 240 часов обязательных работ", - сообщает башкирский следком.
Ведомство отмечает, что родители ребенка признали свою вину.
Кроме этого, следствием внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в отдел городской полиции, мэрии Благовещенска и в школу, где обучается ребенок, чтобы усилили контроль за работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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