Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:56 27.01.2021 (обновлено: 17:40 27.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне "Алабино"
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь заявил о риске "широкомасштабной наступательной операции" России.
По его словам, за последние годы Москва значительно усилила свои войска на южном и западном направлениях, поставив туда крылатые и тактические ракеты. В связи с этим, по мнению Гвоздя, об угрозе захвата Украины "говорить не приходится".
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Генерал отметил, что сейчас Москва вводит новые части, на вооружении которых будут находиться ракетные комплексы "Искандер", способные нести в том числе тактическое ядерное оружие.
"На сегодняшний день угроза вторжения не снята. Группировка с того времени во много раз более мощная находится на границе с Украиной, и каждый день она усиливается", — сказал он в эфире интернет-канала "Апостроф".
Ранее другой украинский генерал Сергей Кривонос выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы. Он сравнил Украину с "зайцем", который гораздо слабее российского "медведя".
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