https://ria.ru/20210127/iskandery-1594799520.html

Украинский генерал испугался российских "Искандеров"

Украинский генерал испугался российских "Искандеров"

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь заявил о риске "широкомасштабной наступательной операции" России. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:56

2021-01-27T14:56

2021-01-27T17:40

россия

сергей кривоносов

виктор гвоздь

москва

киев

украина

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь заявил о риске "широкомасштабной наступательной операции" России.По его словам, за последние годы Москва значительно усилила свои войска на южном и западном направлениях, поставив туда крылатые и тактические ракеты. В связи с этим, по мнению Гвоздя, об угрозе захвата Украины "говорить не приходится".Генерал отметил, что сейчас Москва вводит новые части, на вооружении которых будут находиться ракетные комплексы "Искандер", способные нести в том числе тактическое ядерное оружие.Ранее другой украинский генерал Сергей Кривонос выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы. Он сравнил Украину с "зайцем", который гораздо слабее российского "медведя".

https://ria.ru/20201230/general-1591496227.html

https://ria.ru/20201228/moskal-1591160256.html

россия

москва

киев

украина

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2021

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россия, сергей кривоносов, виктор гвоздь, москва, киев, украина, в мире