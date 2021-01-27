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https://ria.ru/20210127/inoagenty-1594852958.html
СМИ-иноагентов оштрафовали за отсутствие маркировки
СМИ-иноагентов оштрафовали за отсутствие маркировки
За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*, оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:47
2021-01-27T18:59
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 Янв - РИА Новости. За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*, оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, а также гендиректор организации, общая сума - 1,1 миллиона рублей, говорится на сайте Роскомнадзора."Мировой суд 27 января вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях, составленным Роскомнадзором в отношении СМИ-иноагентов по статье 19.34.1 КоАП Российской Федерации", - говорится на сайте."За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*, оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (два протокола по 500 тысяч рублей), а также гендиректор организации (два протокола по 50 тысяч рублей). Общая сумма штрафа составила 1,1 миллиона рублей", - уточняет Роскомнадзор.По закону "О СМИ" (статья 25.1), как напоминает ведомство, материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Порядок размещения маркировки и ее содержание утвержден Приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020).*Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иноагента.
https://ria.ru/20210106/inoagenty-1592034994.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

СМИ-иноагентов оштрафовали за отсутствие маркировки

18:47 27.01.2021 (обновлено: 18:59 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 Янв - РИА Новости. За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*, оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, а также гендиректор организации, общая сума - 1,1 миллиона рублей, говорится на сайте Роскомнадзора.
"Мировой суд 27 января вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях, составленным Роскомнадзором в отношении СМИ-иноагентов по статье 19.34.1 КоАП Российской Федерации", - говорится на сайте.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 08:00
Час иноагента: чего они боятся
"За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*, оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (два протокола по 500 тысяч рублей), а также гендиректор организации (два протокола по 50 тысяч рублей). Общая сумма штрафа составила 1,1 миллиона рублей", - уточняет Роскомнадзор.
По закону "О СМИ" (статья 25.1), как напоминает ведомство, материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Порядок размещения маркировки и ее содержание утвержден Приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020).
*Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иноагента.
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 17:58
Роскомнадзор оштрафует соцсети за вовлечение детей в незаконные акции
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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