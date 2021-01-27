https://ria.ru/20210127/inoagenty-1594852958.html

СМИ-иноагентов оштрафовали за отсутствие маркировки

СМИ-иноагентов оштрафовали за отсутствие маркировки

За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*, оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:47

2021-01-27T18:47

2021-01-27T18:59

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 Янв - РИА Новости. За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*, оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, а также гендиректор организации, общая сума - 1,1 миллиона рублей, говорится на сайте Роскомнадзора."Мировой суд 27 января вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях, составленным Роскомнадзором в отношении СМИ-иноагентов по статье 19.34.1 КоАП Российской Федерации", - говорится на сайте."За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии"* и "Фактограф"*, оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (два протокола по 500 тысяч рублей), а также гендиректор организации (два протокола по 50 тысяч рублей). Общая сумма штрафа составила 1,1 миллиона рублей", - уточняет Роскомнадзор.По закону "О СМИ" (статья 25.1), как напоминает ведомство, материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Порядок размещения маркировки и ее содержание утвержден Приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020).*Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20210106/inoagenty-1592034994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/sotsseti-1594840901.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество