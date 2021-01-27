https://ria.ru/20210127/globalizatsiya-1594793178.html
Путин назвал последствия глобализации
Путин назвал последствия глобализации
В последние десятилетия доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных они не росли, при этом стоимость услуг увеличилась втрое, заявил... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:35
2021-01-27T14:35
2021-01-27T15:01
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В последние десятилетия доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных они не росли, при этом стоимость услуг увеличилась втрое, заявил президент РФ Владимир Путин."Глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных и, прежде всего, американских и европейских компаний... Если говорить о прибыли компаний - кому достались доходы? Ответ известен, очевиден - 1% населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли, а вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась, и знаете в какую величину? Втрое", - сказал Путин в ходе выступления на Давосском форуме.Он отметил, что тем самым "миллионы людей, даже в богатых странах, перестали видеть перспективу прибавления своих доходов", при этом перед ними стоят проблемы того, как сохранить здоровье, обеспечить детей образованием.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
В последние десятилетия доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных они не росли, при этом стоимость услуг увеличилась втрое, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных и, прежде всего, американских и европейских компаний... Если говорить о прибыли компаний - кому достались доходы? Ответ известен, очевиден - 1% населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли, а вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась, и знаете в какую величину? Втрое", - сказал Путин в ходе выступления на Давосском форуме.
Он отметил, что тем самым "миллионы людей, даже в богатых странах, перестали видеть перспективу прибавления своих доходов", при этом перед ними стоят проблемы того, как сохранить здоровье, обеспечить детей образованием.