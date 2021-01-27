https://ria.ru/20210127/gelendzhik-1594812921.html
В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы
В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы
В Федеральной службе безопасности в ответ на запрос РБК объяснили, почему в районе мыса Идокопас в Геленджике установлена бесполетная зона. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:48
2021-01-27T15:48
2021-01-27T15:53
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
краснодарский край
политика
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Федеральной службе безопасности в ответ на запрос РБК объяснили, почему в районе мыса Идокопас в Геленджике установлена бесполетная зона."По данным ведомства, причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю", — пишет издание.Бесполетную зону в этом районе установили приказом Министерства транспорта от 24 июля 2020 года — "в интересах пограничной безопасности". Административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года.В ответе Федеральной службы безопасности сказано, что отряд защищает "участок государственной границы России", обеспечивает "экономические и другие законные интересы страны", а также занимается контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юрлицами и физлицами правил режима госграницы и погранконтроля. Другие задачи отделение не выполняет.В службе РБК уточнили, что пограничный режим в морской акватории Геленджика установили согласно приказам "Об утверждении правил пограничного режима" и "Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим".Как добавили в ФСБ, запрета на прохождение лодок около мыса Идокопас, а также подведомственных объектов в этом районе нет.В Федеральной службе охраны изданию сообщили, что охраняемых объектов там тоже нет."ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений", — пишет РБК.Комментарий КремляПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, посоветовал журналистам задать интересующие их вопросы о бесполетной зоне в Геленджике самой ФСБ.Журналисты возразили, что иногда "добрым словом и пистолетом" можно добиться больше, чем просто "добрым словом". По их мнению, с помощью запроса из Кремля ответ от ведомства можно получить гораздо быстрее."Не нужно сравнивать как-то наше обращение с пистолетом. Неуместное сравнение", — со смехом ответил пресс-секретарь.В понедельник Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике из-за нехватки времени. Однако, по словам президента, он пролистал видеоподборки, которые принесли его помощники. Глава государства подчеркнул, что никакая собственность из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежала ни ему, ни его родственникам.Комментируя вопросы о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, Песков переадресовал их в ФСО и ФСБ, заверив, что "в течение какого-то времени ответы последуют".
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РИА Новости
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"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец
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алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, геленджик, краснодарский край, политика
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
В Федеральной службе безопасности в ответ на запрос РБК
объяснили, почему в районе мыса Идокопас в Геленджике
установлена бесполетная зона.
"По данным ведомства, причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО
", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ
по Краснодарскому краю", — пишет издание.
Бесполетную зону в этом районе установили приказом Министерства транспорта от 24 июля 2020 года — "в интересах пограничной безопасности". Административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года.
В ответе Федеральной службы безопасности сказано, что отряд защищает "участок государственной границы России", обеспечивает "экономические и другие законные интересы страны", а также занимается контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юрлицами и физлицами правил режима госграницы и погранконтроля. Другие задачи отделение не выполняет.
В службе РБК уточнили, что пограничный режим в морской акватории Геленджика установили согласно приказам "Об утверждении правил пограничного режима" и "Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим".
Как добавили в ФСБ, запрета на прохождение лодок около мыса Идокопас, а также подведомственных объектов в этом районе нет.
В Федеральной службе охраны изданию сообщили, что охраняемых объектов там тоже нет.
"ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений", — пишет РБК.
Комментарий Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, в свою очередь, посоветовал журналистам задать интересующие их вопросы о бесполетной зоне в Геленджике самой ФСБ.
"Я не владею деталями, я только знаю, что там же этот погранотряд давно был: до того, как там какие-то объекты еще появились. Вот это я точно знаю. Опять же вы вольны обращаться за уточнениями туда (в ФСБ. — Прим. ред.)", — заявил Песков представителям СМИ на просьбу пояснить, почему бесполетная зона действовала в этом районе еще до 2020 года.
Журналисты возразили, что иногда "добрым словом и пистолетом" можно добиться больше, чем просто "добрым словом". По их мнению, с помощью запроса из Кремля ответ от ведомства можно получить гораздо быстрее.
"Не нужно сравнивать как-то наше обращение с пистолетом. Неуместное сравнение", — со смехом ответил пресс-секретарь.
В понедельник Владимир Путин
заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального
про "дворец" в Геленджике из-за нехватки времени. Однако, по словам президента, он пролистал видеоподборки, которые принесли его помощники. Глава государства подчеркнул, что никакая собственность из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежала ни ему, ни его родственникам.
Комментируя вопросы о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, Песков переадресовал их в ФСО и ФСБ, заверив, что "в течение какого-то времени ответы последуют".