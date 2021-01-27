https://ria.ru/20210127/gelendzhik-1594812921.html

В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы

В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы

В Федеральной службе безопасности в ответ на запрос РБК объяснили, почему в районе мыса Идокопас в Геленджике установлена бесполетная зона. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:48

2021-01-27T15:48

2021-01-27T15:53

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

краснодарский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40883/31/408833121_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_16f2ee7de464287388e747caf1d62c1a.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Федеральной службе безопасности в ответ на запрос РБК объяснили, почему в районе мыса Идокопас в Геленджике установлена бесполетная зона."По данным ведомства, причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю", — пишет издание.Бесполетную зону в этом районе установили приказом Министерства транспорта от 24 июля 2020 года — "в интересах пограничной безопасности". Административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года.В ответе Федеральной службы безопасности сказано, что отряд защищает "участок государственной границы России", обеспечивает "экономические и другие законные интересы страны", а также занимается контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юрлицами и физлицами правил режима госграницы и погранконтроля. Другие задачи отделение не выполняет.В службе РБК уточнили, что пограничный режим в морской акватории Геленджика установили согласно приказам "Об утверждении правил пограничного режима" и "Об определении участков внутренних вод России, в пределах которых устанавливается пограничный режим".Как добавили в ФСБ, запрета на прохождение лодок около мыса Идокопас, а также подведомственных объектов в этом районе нет.В Федеральной службе охраны изданию сообщили, что охраняемых объектов там тоже нет."ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений", — пишет РБК.Комментарий КремляПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, посоветовал журналистам задать интересующие их вопросы о бесполетной зоне в Геленджике самой ФСБ.Журналисты возразили, что иногда "добрым словом и пистолетом" можно добиться больше, чем просто "добрым словом". По их мнению, с помощью запроса из Кремля ответ от ведомства можно получить гораздо быстрее."Не нужно сравнивать как-то наше обращение с пистолетом. Неуместное сравнение", — со смехом ответил пресс-секретарь.В понедельник Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике из-за нехватки времени. Однако, по словам президента, он пролистал видеоподборки, которые принесли его помощники. Глава государства подчеркнул, что никакая собственность из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежала ни ему, ни его родственникам.Комментируя вопросы о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, Песков переадресовал их в ФСО и ФСБ, заверив, что "в течение какого-то времени ответы последуют".

https://ria.ru/20210126/dvorets-1594615845.html

геленджик

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец 2021-01-27T15:48 true PT1M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, геленджик, краснодарский край, политика