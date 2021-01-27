https://ria.ru/20210127/gazprom-1594792248.html

"Газпром" построил уже 12% участка "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды

"Газпром" построил уже 12% участка "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды

"Газпром" в рамках второго этапа строительства газопровода "Сила Сибири" построил уже 12% протяженности участка от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:33

2021-01-27T14:33

2021-01-27T14:33

россия-китай: главное

сила сибири (газопровод)

газпром

китай

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МОСКВА, 27 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". "Газпром" в рамках второго этапа строительства газопровода "Сила Сибири" построил уже 12% протяженности участка от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, планирует начало поставок по нему в конце будущего года, сообщила компания."Газпром" приступил ко второму этапу строительства "Силы Сибири" в сентябре 2020 года. "Построено 98 километров участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Это 12% протяженности участка (803 километра). В конце 2022 года по нему начнется подача газа", - говорится в сообщении.При этом ход обустройства Ковыктинского месторождения 26 января в Иркутске обсудили зампред правления – начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках расширенного совещания.Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года — по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (границы с Китаем). В прошлом году "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 миллиарда кубометров (изначально планировалось 5 миллиардов) газа. При этом в четвертом квартале поставки шли в сверхплановом режиме.На втором этапе планируется запуск участка "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды. Новый участок по плану сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года, а к 2025 году "Газпром" намерен достичь проектной мощности в 38 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20201223/gazopostavki-1590593146.html

китай

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сила сибири (газопровод), газпром, китай