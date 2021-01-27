Глава немецкой Uniper верит в необходимость "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава немецкой Uniper, которая является одним из партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток — 2", Андреас Ширенбек считает, что газопровод будет достроен, несмотря на политическое давление, и верит в его необходимость. Об этом он заявил в ходе выступления на Европейской газовой конференции.
"Я считаю, что он будет достроен, поскольку незавершенной осталась лишь малая часть проекта. Я полностью полагаюсь и уверен, что "Северный поток — 2" будет достроен. И я все еще верю, что этот проект необходим", - сказал он, отвечая на вопрос о риске незавершения строительства "Северного потока — 2" из-за политического давления.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии.
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