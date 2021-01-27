https://ria.ru/20210127/forum-1594795045.html

Путин поддержал проведение форума в Давосе несмотря на пандемию

Путин поддержал проведение форума в Давосе несмотря на пандемию

Экономический форум в Давосе продолжает работу, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, это отрадно, такая дискуссия отчасти компенсирует... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:42

2021-01-27T14:42

2021-01-27T14:42

распространение коронавируса

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экономический форум в Давосе продолжает работу, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, это отрадно, такая дискуссия отчасти компенсирует накопившийся за последние месяцы дефицит прямого общения лидеров государств, бизнеса и общественности, заявил президент России Владимир Путин.Российский президент отметил, что эта площадка предоставила участникам возможность в ходе открытой и свободной дискуссии обменяться своими оценками и прогнозами. По его словам, это "отчасти компенсирует тот дефицит прямого общения лидеров государств, представителей мирового бизнеса и общественности, который накопился за прошедшие месяцы"."Все это важно сейчас, когда перед нами столько сложных вопросов, требующих ответов. И нынешний форум - первый в начавшемся третьем десятилетии XXI века, и большинство тем на нем, конечно же, посвящены глубинным переменам, которые проходят на нашей планете", - добавил Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/vyzovy-1594792020.html

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2021

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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире