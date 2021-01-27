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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/forum-1594795045.html
Путин поддержал проведение форума в Давосе несмотря на пандемию
Путин поддержал проведение форума в Давосе несмотря на пандемию
Экономический форум в Давосе продолжает работу, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, это отрадно, такая дискуссия отчасти компенсирует... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:42
2021-01-27T14:42
распространение коронавируса
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экономический форум в Давосе продолжает работу, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, это отрадно, такая дискуссия отчасти компенсирует накопившийся за последние месяцы дефицит прямого общения лидеров государств, бизнеса и общественности, заявил президент России Владимир Путин.Российский президент отметил, что эта площадка предоставила участникам возможность в ходе открытой и свободной дискуссии обменяться своими оценками и прогнозами. По его словам, это "отчасти компенсирует тот дефицит прямого общения лидеров государств, представителей мирового бизнеса и общественности, который накопился за прошедшие месяцы"."Все это важно сейчас, когда перед нами столько сложных вопросов, требующих ответов. И нынешний форум - первый в начавшемся третьем десятилетии XXI века, и большинство тем на нем, конечно же, посвящены глубинным переменам, которые проходят на нашей планете", - добавил Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире

Путин поддержал проведение форума в Давосе несмотря на пандемию

14:42 27.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экономический форум в Давосе продолжает работу, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, это отрадно, такая дискуссия отчасти компенсирует накопившийся за последние месяцы дефицит прямого общения лидеров государств, бизнеса и общественности, заявил президент России Владимир Путин.
"Несмотря на пандемию, отрадно, что в этом году, несмотря на все ограничения, форум все-таки продолжает свою работу - хотя и в онлайн-формате, но все-таки работает", - заявил Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Российский президент отметил, что эта площадка предоставила участникам возможность в ходе открытой и свободной дискуссии обменяться своими оценками и прогнозами. По его словам, это "отчасти компенсирует тот дефицит прямого общения лидеров государств, представителей мирового бизнеса и общественности, который накопился за прошедшие месяцы".
"Все это важно сейчас, когда перед нами столько сложных вопросов, требующих ответов. И нынешний форум - первый в начавшемся третьем десятилетии XXI века, и большинство тем на нем, конечно же, посвящены глубинным переменам, которые проходят на нашей планете", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
14:32
Путин назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для мира
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВсемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинВ мире
 
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