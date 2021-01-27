Путин поддержал проведение форума в Давосе несмотря на пандемию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экономический форум в Давосе продолжает работу, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, это отрадно, такая дискуссия отчасти компенсирует накопившийся за последние месяцы дефицит прямого общения лидеров государств, бизнеса и общественности, заявил президент России Владимир Путин.
"Несмотря на пандемию, отрадно, что в этом году, несмотря на все ограничения, форум все-таки продолжает свою работу - хотя и в онлайн-формате, но все-таки работает", - заявил Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Российский президент отметил, что эта площадка предоставила участникам возможность в ходе открытой и свободной дискуссии обменяться своими оценками и прогнозами. По его словам, это "отчасти компенсирует тот дефицит прямого общения лидеров государств, представителей мирового бизнеса и общественности, который накопился за прошедшие месяцы".
"Все это важно сейчас, когда перед нами столько сложных вопросов, требующих ответов. И нынешний форум - первый в начавшемся третьем десятилетии XXI века, и большинство тем на нем, конечно же, посвящены глубинным переменам, которые проходят на нашей планете", - добавил Путин.
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