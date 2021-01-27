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Москвичи сдали около 25 тысяч елей в рамках акции "Елочный круговорот"
Москвичи сдали около 25 тысяч елей в рамках акции "Елочный круговорот"
Около 25 тысяч новогодних елей сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", которая стартовала 2 января, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:19
2021-01-27T08:19
петр бирюков
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 25 тысяч новогодних елей сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", которая стартовала 2 января, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что в этом году акция продлится до 20 февраля. Ее главная цель - грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов."С начала мероприятия москвичи сдали на утилизацию около 25 тысяч новогодних деревьев. Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного, Северного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов", - сообщил Бирюков.Заммэра напомнил, что в рамках акции "Елочный круговорот" в специальных пунктах бесплатно принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве новогодней мишуры и украшений.В столице работают 549 пунктов и один - в ближайшем Подмосковье на территории ТЦ "Мега Белая дача". Их полный перечень с адресами опубликован на Портале открытых данных Правительства Москвы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что все собранные ели направляются в пункты переработки, всего их открыто десять."Самый крупный пункт находится в Ульяновском лесопарке, в этом году он работает круглосуточно и может переработать до 1,5 тысячи елей в сутки. Из утилизированных деревьев получают щепу, которую затем используют для обустройства экологических троп и в качестве подстилки в вольерах животных", - добавил он.В прошлом году в рамках акции "Елочный круговорот" в Москве собрали 52 тысячи елей, из которых получили 200 кубометров щепы.
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петр бирюков, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичи сдали около 25 тысяч елей в рамках акции "Елочный круговорот"

08:19 27.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУтилизация елок в Москве
Утилизация елок в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 25 тысяч новогодних елей сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", которая стартовала 2 января, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что в этом году акция продлится до 20 февраля. Ее главная цель - грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов.
"С начала мероприятия москвичи сдали на утилизацию около 25 тысяч новогодних деревьев. Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного, Северного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов", - сообщил Бирюков.
Заммэра напомнил, что в рамках акции "Елочный круговорот" в специальных пунктах бесплатно принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве новогодней мишуры и украшений.
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В столице работают 549 пунктов и один - в ближайшем Подмосковье на территории ТЦ "Мега Белая дача". Их полный перечень с адресами опубликован на Портале открытых данных Правительства Москвы.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что все собранные ели направляются в пункты переработки, всего их открыто десять.
"Самый крупный пункт находится в Ульяновском лесопарке, в этом году он работает круглосуточно и может переработать до 1,5 тысячи елей в сутки. Из утилизированных деревьев получают щепу, которую затем используют для обустройства экологических троп и в качестве подстилки в вольерах животных", - добавил он.
В прошлом году в рамках акции "Елочный круговорот" в Москве собрали 52 тысячи елей, из которых получили 200 кубометров щепы.
 
Петр БирюковМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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