https://ria.ru/20210127/ekonomika-1594807806.html
Путин назвал причину роста расслоения общества в мире
Путин назвал причину роста расслоения общества в мире
Низкие ключевые ставки ЦБ ряда стран и количественное смягчение ведут к росту разрыва уровня жизни в мире, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:24
2021-01-27T15:24
2021-01-27T15:24
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
весь мир
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Низкие ключевые ставки ЦБ ряда стран и количественное смягчение ведут к росту разрыва уровня жизни в мире, считает президент России Владимир Путин."В развитых странах процентные ставки повсеместно находятся практически на нулевой отметке, а в ключевых развивающихся - на исторически минимальных уровнях. Всё это делает стимулирование экономики традиционными инструментами, за счет наращивания частного кредитования, по сути, невозможным", - заявил Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит онлайн.
https://ria.ru/20210127/putin-1594793612.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, весь мир, владимир путин, экономика