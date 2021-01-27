https://ria.ru/20210127/ekonomika-1594807806.html

Путин назвал причину роста расслоения общества в мире

Путин назвал причину роста расслоения общества в мире

Низкие ключевые ставки ЦБ ряда стран и количественное смягчение ведут к росту разрыва уровня жизни в мире, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:24

2021-01-27T15:24

2021-01-27T15:24

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

весь мир

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Низкие ключевые ставки ЦБ ряда стран и количественное смягчение ведут к росту разрыва уровня жизни в мире, считает президент России Владимир Путин."В развитых странах процентные ставки повсеместно находятся практически на нулевой отметке, а в ключевых развивающихся - на исторически минимальных уровнях. Всё это делает стимулирование экономики традиционными инструментами, за счет наращивания частного кредитования, по сути, невозможным", - заявил Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит онлайн.

https://ria.ru/20210127/putin-1594793612.html

весь мир

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, весь мир, владимир путин, экономика