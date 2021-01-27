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Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
ПУТИН: КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ, УВЕРЕННОСТЬ В ДОХОДАХ, КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДПОМОЩЬ И ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГАРАНТЫ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:51
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ПУТИН: КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ, УВЕРЕННОСТЬ В ДОХОДАХ, КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДПОМОЩЬ И ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГАРАНТЫ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИРИА Новости
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