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Приморца осудили за наезд на участников другого ДТП и двоих полицейских
Приморца осудили за наезд на участников другого ДТП и двоих полицейских
Водитель в Приморье осужден на 2 года 8 месяцев колонии-поселения за ДТП, в котором пострадали 8 человек, в том числе двое полицейских, сообщает краевое УМВД... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T02:39
2021-01-27T11:04
россия
умвд рф
хасан
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Водитель в Приморье осужден на 2 года 8 месяцев колонии-поселения за ДТП, в котором пострадали 8 человек, в том числе двое полицейских, сообщает краевое УМВД РФ.В августе 2020 года полиция сообщала, что на автодороге Раздольное – Хасан сотрудники Госавтоинспекции оформляли ДТП. В это время Mitsubishi Pajero наехал на участников аварии, столкнулся с двумя автомобилями, после чего внедорожник опрокинулся и загорелся. В результате травмы различной тяжести получили восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции, которым потребовалась госпитализация. Водитель скрылся."Нарушителя задержали сотрудники полиции… Преступивший закон мужчина понес наказание по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). За данное преступление фигуранту уголовного дела назначено наказание 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.По данным полиции, 40-летний местный житель ранее был судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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россия, умвд рф, хасан, владивосток, приморский край, происшествия

Приморца осудили за наезд на участников другого ДТП и двоих полицейских

02:39 27.01.2021 (обновлено: 11:04 27.01.2021)
 
© Фото : УМВД России по Приморскому краюДТП на автодороге Раздольное – Хасан с участием автомобиля Mitsubishi Pajero, произошедшее в августа 2020 года
ДТП на автодороге Раздольное – Хасан с участием автомобиля Mitsubishi Pajero, произошедшее в августа 2020 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : УМВД России по Приморскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Водитель в Приморье осужден на 2 года 8 месяцев колонии-поселения за ДТП, в котором пострадали 8 человек, в том числе двое полицейских, сообщает краевое УМВД РФ.
В августе 2020 года полиция сообщала, что на автодороге Раздольное – Хасан сотрудники Госавтоинспекции оформляли ДТП. В это время Mitsubishi Pajero наехал на участников аварии, столкнулся с двумя автомобилями, после чего внедорожник опрокинулся и загорелся. В результате травмы различной тяжести получили восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции, которым потребовалась госпитализация. Водитель скрылся.
"Нарушителя задержали сотрудники полиции… Преступивший закон мужчина понес наказание по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). За данное преступление фигуранту уголовного дела назначено наказание 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 40-летний местный житель ранее был судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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РоссияУМВД РФХасанВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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