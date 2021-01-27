Приморца осудили за наезд на участников другого ДТП и двоих полицейских
02:39 27.01.2021 (обновлено: 11:04 27.01.2021)
© Фото : УМВД России по Приморскому краюДТП на автодороге Раздольное – Хасан с участием автомобиля Mitsubishi Pajero, произошедшее в августа 2020 года
© Фото : УМВД России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Водитель в Приморье осужден на 2 года 8 месяцев колонии-поселения за ДТП, в котором пострадали 8 человек, в том числе двое полицейских, сообщает краевое УМВД РФ.
В августе 2020 года полиция сообщала, что на автодороге Раздольное – Хасан сотрудники Госавтоинспекции оформляли ДТП. В это время Mitsubishi Pajero наехал на участников аварии, столкнулся с двумя автомобилями, после чего внедорожник опрокинулся и загорелся. В результате травмы различной тяжести получили восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции, которым потребовалась госпитализация. Водитель скрылся.
"Нарушителя задержали сотрудники полиции… Преступивший закон мужчина понес наказание по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). За данное преступление фигуранту уголовного дела назначено наказание 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 40-летний местный житель ранее был судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.