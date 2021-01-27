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Медведев назвал продление ДСНВ важным достижением России и США
Медведев назвал продление ДСНВ важным достижением России и США
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал продление ДСНВ на 5 лет важным достижением российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:12
2021-01-27T17:12
2021-01-27T17:12
россия
договор снв-3
дмитрий медведев
госдума рф
барак обама
джо байден
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал продление ДСНВ на 5 лет важным достижением российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные времена."Россия и США договорились о продлении ДСНВ-3 на пять лет без предварительных условий. Считаю это очень важным достижением российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные времена. Когда в апреле 2010 года я и президент Барак Обама подписывали этот документ, мы понимали, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.
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россия, договор снв-3, дмитрий медведев, госдума рф, барак обама, джо байден, сша