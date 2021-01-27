https://ria.ru/20210127/dsnv-1594830968.html

Медведев назвал продление ДСНВ важным достижением России и США

Медведев назвал продление ДСНВ важным достижением России и США

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал продление ДСНВ на 5 лет важным достижением российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:12

2021-01-27T17:12

2021-01-27T17:12

россия

договор снв-3

дмитрий медведев

госдума рф

барак обама

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580707538_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_1cff78c1caa73cd75930af8085bf1b51.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал продление ДСНВ на 5 лет важным достижением российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные времена."Россия и США договорились о продлении ДСНВ-3 на пять лет без предварительных условий. Считаю это очень важным достижением российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные времена. Когда в апреле 2010 года я и президент Барак Обама подписывали этот документ, мы понимали, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594791286.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, дмитрий медведев, госдума рф, барак обама, джо байден, сша