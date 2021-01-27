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Рябков оценил роль Байдена в вопросе продления ДСНВ
Рябков оценил роль Байдена в вопросе продления ДСНВ
Президент США Джо Байден лично занимался и понимает проблематику контроля над вооружениями, это сыграло свою роль в вопросе продления Договора о сокращении... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:26
2021-01-27T14:26
договор снв-3
сергей рябков
джо байден
сша
снв
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден лично занимался и понимает проблематику контроля над вооружениями, это сыграло свою роль в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, безусловно, то, что договор является в известном смысле наследием администрации Обамы-Байдена, сыграло свою роль, это хорошо. И, в том числе, президент США - человек, который лично понимает эту материю, разбирается в ней, занимался в ней со своей позиции в сенате, и второго человека в администрации (экс-президента США Барака) Обамы", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210127/dogovorennosti-1594769836.html
https://ria.ru/20210127/avangard-1594767065.html
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договор снв-3, сергей рябков, джо байден, сша, снв

Рябков оценил роль Байдена в вопросе продления ДСНВ

14:26 27.01.2021
 
© Максим Блинов / Перейти в фотобанкШерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден лично занимался и понимает проблематику контроля над вооружениями, это сыграло свою роль в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, безусловно, то, что договор является в известном смысле наследием администрации Обамы-Байдена, сыграло свою роль, это хорошо. И, в том числе, президент США - человек, который лично понимает эту материю, разбирается в ней, занимался в ней со своей позиции в сенате, и второго человека в администрации (экс-президента США Барака) Обамы", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
Ракетный комплекс Тополь-М на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
12:58
Рябков назвал условие будущих договоренностей с США
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
12:43
Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"
 
Договор СНВ-3Сергей РябковДжо БайденСШАСНВ
 
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