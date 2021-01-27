https://ria.ru/20210127/doverie-1594806955.html

Путин рассказал, как можно укрепить доверие между странами

Путин рассказал, как можно укрепить доверие между странами

Взаимозависимость разных стран в решении острых текущих проблем может помочь укреплению взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:20

2021-01-27T15:20

2021-01-27T15:20

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взаимозависимость разных стран в решении острых текущих проблем может помочь укреплению взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин."В достижении наших национальных целей развития мы открыты для самого широкого международного сотрудничества. И уверен, что кооперация по вопросам глобальной социально-экономической повестки позитивно повлияла бы и на общую атмосферу в мировых делах. А взаимозависимость в решении острых текущих проблем добавила бы и больше прибавила бы взаимного доверия, что сейчас особенно важно, особенно актуально", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит онлайн.

https://ria.ru/20201022/doverie-1581103910.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире