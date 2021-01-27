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Путин рассказал, как можно укрепить доверие между странами
Путин рассказал, как можно укрепить доверие между странами
Взаимозависимость разных стран в решении острых текущих проблем может помочь укреплению взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:20
2021-01-27T15:20
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взаимозависимость разных стран в решении острых текущих проблем может помочь укреплению взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин."В достижении наших национальных целей развития мы открыты для самого широкого международного сотрудничества. И уверен, что кооперация по вопросам глобальной социально-экономической повестки позитивно повлияла бы и на общую атмосферу в мировых делах. А взаимозависимость в решении острых текущих проблем добавила бы и больше прибавила бы взаимного доверия, что сейчас особенно важно, особенно актуально", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит онлайн.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире

Путин рассказал, как можно укрепить доверие между странами

15:20 27.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взаимозависимость разных стран в решении острых текущих проблем может помочь укреплению взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В достижении наших национальных целей развития мы открыты для самого широкого международного сотрудничества. И уверен, что кооперация по вопросам глобальной социально-экономической повестки позитивно повлияла бы и на общую атмосферу в мировых делах. А взаимозависимость в решении острых текущих проблем добавила бы и больше прибавила бы взаимного доверия, что сейчас особенно важно, особенно актуально", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит онлайн.
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Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуВладимир ПутинВ мире
 
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