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Путин рассказал, как можно укрепить доверие между странами
Путин рассказал, как можно укрепить доверие между странами
Взаимозависимость разных стран в решении острых текущих проблем может помочь укреплению взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:20
2021-01-27T15:20
2021-01-27T15:20
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взаимозависимость разных стран в решении острых текущих проблем может помочь укреплению взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин."В достижении наших национальных целей развития мы открыты для самого широкого международного сотрудничества. И уверен, что кооперация по вопросам глобальной социально-экономической повестки позитивно повлияла бы и на общую атмосферу в мировых делах. А взаимозависимость в решении острых текущих проблем добавила бы и больше прибавила бы взаимного доверия, что сейчас особенно важно, особенно актуально", - сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит онлайн.
https://ria.ru/20201022/doverie-1581103910.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире