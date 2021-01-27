Для обсуждения Договора по открытому небу есть время, заявил Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕжегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и США могут продолжить разговор по Договору по открытому небу, временной лаг для этого есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из Договора. Затем об этом объявила и Россия.
Во вторник, по словам Пескова, Путин во время разговора с новым президентом США Джо Байденом затрагивал эту тему.
"Подчеркивалось президентом Путиным, что после того, как Соединенные Штаты приняли решение выйти из ДОНа, Россия искала возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не увенчались результатом, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с тем, есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение… такая возможность есть", - сказал Песков.
Он добавил, что детально обсудить этот вопрос времени не было, но было отмечено, что "можно продолжить разговор по ДОНу тоже".
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