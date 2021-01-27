https://ria.ru/20210127/dogovor-1594783625.html

Для обсуждения Договора по открытому небу есть время, заявил Песков

Для обсуждения Договора по открытому небу есть время, заявил Песков

Россия и США могут продолжить разговор по Договору по открытому небу, временной лаг для этого есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:52

2021-01-27T13:52

2021-01-27T13:52

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и США могут продолжить разговор по Договору по открытому небу, временной лаг для этого есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из Договора. Затем об этом объявила и Россия.Во вторник, по словам Пескова, Путин во время разговора с новым президентом США Джо Байденом затрагивал эту тему."Подчеркивалось президентом Путиным, что после того, как Соединенные Штаты приняли решение выйти из ДОНа, Россия искала возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не увенчались результатом, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с тем, есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение… такая возможность есть", - сказал Песков.Он добавил, что детально обсудить этот вопрос времени не было, но было отмечено, что "можно продолжить разговор по ДОНу тоже".

https://ria.ru/20210127/nebo-1594781900.html

https://ria.ru/20210121/dogovor-1594025317.html

сша

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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире