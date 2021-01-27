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https://ria.ru/20210127/dogovor-1594783625.html
Для обсуждения Договора по открытому небу есть время, заявил Песков
Для обсуждения Договора по открытому небу есть время, заявил Песков
Россия и США могут продолжить разговор по Договору по открытому небу, временной лаг для этого есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:52
2021-01-27T13:52
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и США могут продолжить разговор по Договору по открытому небу, временной лаг для этого есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из Договора. Затем об этом объявила и Россия.Во вторник, по словам Пескова, Путин во время разговора с новым президентом США Джо Байденом затрагивал эту тему."Подчеркивалось президентом Путиным, что после того, как Соединенные Штаты приняли решение выйти из ДОНа, Россия искала возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не увенчались результатом, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с тем, есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение… такая возможность есть", - сказал Песков.Он добавил, что детально обсудить этот вопрос времени не было, но было отмечено, что "можно продолжить разговор по ДОНу тоже".
https://ria.ru/20210127/nebo-1594781900.html
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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

Для обсуждения Договора по открытому небу есть время, заявил Песков

13:52 27.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕжегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и США могут продолжить разговор по Договору по открытому небу, временной лаг для этого есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из Договора. Затем об этом объявила и Россия.
Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
13:43
В Кремле оценили возможность диалога по Договору об открытом небе
Во вторник, по словам Пескова, Путин во время разговора с новым президентом США Джо Байденом затрагивал эту тему.
"Подчеркивалось президентом Путиным, что после того, как Соединенные Штаты приняли решение выйти из ДОНа, Россия искала возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не увенчались результатом, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с тем, есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение… такая возможность есть", - сказал Песков.
Он добавил, что детально обсудить этот вопрос времени не было, но было отмечено, что "можно продолжить разговор по ДОНу тоже".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 15:55
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Дональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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