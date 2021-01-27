https://ria.ru/20210127/dogovor-1594773730.html

Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ-3 на пять лет

Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ-3 на пять лет

Государственная Дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ на 5 лет - до 5 февраля 2026 года. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:13

2021-01-27T13:13

2021-01-27T13:39

договор снв-3

госдума рф

джо байден

владимир путин

сша

безопасность

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ на 5 лет - до 5 февраля 2026 года.Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внёс в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения."В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет", - говорится в пояснительной записке к документу.Все фракции ГД поддержали законопроект, он был принят единогласно. "То, что мы стояли на пороге от больших проблем – гонок вооружения и много другого - мы все себе отчет отдаем. Поэтому голосование было единогласным", - заметил по результатам голосования спикер ГД Вячеслав Володин.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, безопасность