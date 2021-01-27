https://ria.ru/20210127/dogovor-1594745564.html

Китай оценил договоренность России и США по продлению СНВ-3

Китай оценил договоренность России и США по продлению СНВ-3

Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:42

2021-01-27T10:42

2021-01-27T10:42

чжао лицзянь

мид кнр

джо байден

владимир путин

китай

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5456212260bbb1288b5f9d406ac0ac.jpg

ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года."Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3", - заявил дипломат.По его словам, это будет способствовать глобальной стратегической стабильности, миру и международной безопасности.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594716398.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, мид кнр, джо байден, владимир путин, китай, сша, безопасность