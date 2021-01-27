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Китай оценил договоренность России и США по продлению СНВ-3
Китай оценил договоренность России и США по продлению СНВ-3
Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:42
2021-01-27T10:42
2021-01-27T10:42
чжао лицзянь
мид кнр
джо байден
владимир путин
китай
сша
безопасность
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ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года."Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3", - заявил дипломат.По его словам, это будет способствовать глобальной стратегической стабильности, миру и международной безопасности.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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чжао лицзянь, мид кнр, джо байден, владимир путин, китай, сша, безопасность
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Китай
приветствует договоренность России и США
продлить договор СНВ-3, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин
и Джо Байден
провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.
"Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3", - заявил дипломат.
По его словам, это будет способствовать глобальной стратегической стабильности, миру и международной безопасности.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.