https://ria.ru/20210127/dialog-1594831829.html

Медведев призвал США продолжать диалог по стратегической безопасности

Медведев призвал США продолжать диалог по стратегической безопасности

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал США продолжать диалог по стратегической безопасности: от него зависит безопасность всего мира. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:15

2021-01-27T17:15

2021-01-27T17:15

договор снв-3

дмитрий медведев

госдума рф

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал США продолжать диалог по стратегической безопасности: от него зависит безопасность всего мира."Очень важно продолжать этот содержательный диалог, от которого зависит безопасность всего человечества", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, дмитрий медведев, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире