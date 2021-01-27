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Медведев призвал США продолжать диалог по стратегической безопасности
Медведев призвал США продолжать диалог по стратегической безопасности
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал США продолжать диалог по стратегической безопасности: от него зависит безопасность всего мира. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:15
2021-01-27T17:15
2021-01-27T17:15
договор снв-3
дмитрий медведев
госдума рф
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал США продолжать диалог по стратегической безопасности: от него зависит безопасность всего мира."Очень важно продолжать этот содержательный диалог, от которого зависит безопасность всего человечества", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.
https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html
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договор снв-3, дмитрий медведев, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире