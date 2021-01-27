https://ria.ru/20210127/deputat-1594739001.html

Депутата гордумы Биробиджана задержали за организацию незаконной акции

Депутата гордумы Биробиджана задержали за организацию незаконной акции

Депутат гордумы Биробиджана от КПРФ Евгений Конопаткин задержан за организацию несогласованного митинга 23 января, сообщили РИА Новости в Биробиджанском... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:58

2021-01-27T09:58

2021-01-27T09:58

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

биробиджан

еврейская автономная область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

ХАБАРОВСК, 27 янв — РИА Новости. Депутат гордумы Биробиджана от КПРФ Евгений Конопаткин задержан за организацию несогласованного митинга 23 января, сообщили РИА Новости в Биробиджанском районном суде Еврейской автономной области."Сегодня поступил материал на Евгения Конопаткина. Дело будет рассматривать судья по части 2 статьи 20.2. КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Наказание предусмотрено в виде административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы до 50 часов, или арест до 10 суток", - сказала собеседница агентства.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, депутат разместил на партийной страничке в Instagram видеоконтент Фонда борьбы с коррупцией* и сопроводил его призывом выйти на улицы 23 января и поддержать Алексея Навального. Сейчас эта страница заблокирована."Его вызвали просто на беседу в правоохранительные органы, а затем задержали, будет суд. Сейчас он недоступен, связи нет. Его обвиняют в организации (митинга - ред.)", - сказал РИА Новости первый секретарь обкома КПРФ в ЕАО Владимир Фишман.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/aktsii-1594704773.html

https://ria.ru/20210126/shtrafy-1594692399.html

биробиджан

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, биробиджан, еврейская автономная область, происшествия