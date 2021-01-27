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Депутата гордумы Биробиджана задержали за организацию незаконной акции
Депутата гордумы Биробиджана задержали за организацию незаконной акции
Депутат гордумы Биробиджана от КПРФ Евгений Конопаткин задержан за организацию несогласованного митинга 23 января, сообщили РИА Новости в Биробиджанском... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:58
2021-01-27T09:58
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
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ХАБАРОВСК, 27 янв — РИА Новости. Депутат гордумы Биробиджана от КПРФ Евгений Конопаткин задержан за организацию несогласованного митинга 23 января, сообщили РИА Новости в Биробиджанском районном суде Еврейской автономной области."Сегодня поступил материал на Евгения Конопаткина. Дело будет рассматривать судья по части 2 статьи 20.2. КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Наказание предусмотрено в виде административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы до 50 часов, или арест до 10 суток", - сказала собеседница агентства.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, депутат разместил на партийной страничке в Instagram видеоконтент Фонда борьбы с коррупцией* и сопроводил его призывом выйти на улицы 23 января и поддержать Алексея Навального. Сейчас эта страница заблокирована."Его вызвали просто на беседу в правоохранительные органы, а затем задержали, будет суд. Сейчас он недоступен, связи нет. Его обвиняют в организации (митинга - ред.)", - сказал РИА Новости первый секретарь обкома КПРФ в ЕАО Владимир Фишман.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/aktsii-1594704773.html
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, биробиджан, еврейская автономная область, происшествия

Депутата гордумы Биробиджана задержали за организацию незаконной акции

09:58 27.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 27 янв — РИА Новости. Депутат гордумы Биробиджана от КПРФ Евгений Конопаткин задержан за организацию несогласованного митинга 23 января, сообщили РИА Новости в Биробиджанском районном суде Еврейской автономной области.
"Сегодня поступил материал на Евгения Конопаткина. Дело будет рассматривать судья по части 2 статьи 20.2. КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Наказание предусмотрено в виде административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы до 50 часов, или арест до 10 суток", - сказала собеседница агентства.
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Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, депутат разместил на партийной страничке в Instagram видеоконтент Фонда борьбы с коррупцией* и сопроводил его призывом выйти на улицы 23 января и поддержать Алексея Навального. Сейчас эта страница заблокирована.
"Его вызвали просто на беседу в правоохранительные органы, а затем задержали, будет суд. Сейчас он недоступен, связи нет. Его обвиняют в организации (митинга - ред.)", - сказал РИА Новости первый секретарь обкома КПРФ в ЕАО Владимир Фишман.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйБиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
 
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