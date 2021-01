https://ria.ru/20210127/chasy-1594848915.html

Стрелки часов Судного дня оставили на ста секундах до ядерной полуночи

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте, как и год назад, они показывают 100 секунд до ядерной полуночи, сообщила глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" в ходе онлайн-церемонии.Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма.В последние годы стрелки переводили только вперед."Сегодня Бюллетень ученых-атомщиков оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи - 100 секунд", - заявила глава "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон."Пандемия служит историческим тревожным сигналом, ярким свидетельством того, что правительства и международные организации не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы, такие как проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата", - подчеркнула Бронсон.В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они показывали 100 секунд до ядерной полуночи. В 2018 и 2019 годах часы Судного дня были на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным временем стал 1991 год, когда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

