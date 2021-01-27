https://ria.ru/20210127/bloger-1594788376.html

TikTok-блогер извинился за нападение на машину ФСБ в Москве

TikTok-блогер извинился за нападение на машину ФСБ в Москве

Следственный комитет опубликовал видео допроса TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:18

2021-01-27T14:18

2021-01-27T14:40

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время несогласованной акции 23 января.На кадрах Лакеев признался, что обкидывал снегом и несколько раз пнул машину Федеральной службы безопасности. Молодой человек подчеркнул, что раскаивается и сожалеет о своем поступке."Прощу прощения у всех, кто с этим связан, у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится", — сказал задержанный.Ранее в столичном главке СК сообщили о задержании еще двоих участников несогласованной акции в столице, причастных к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из задержанных — популярный TikTok-блогер Константин Лакеев 2002 года рождения. На его канал подписаны более 800 тысяч человек.

https://ria.ru/20210127/bloger-1594759008.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия