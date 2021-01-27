Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/bloger-1594788376.html
TikTok-блогер извинился за нападение на машину ФСБ в Москве
TikTok-блогер извинился за нападение на машину ФСБ в Москве
Следственный комитет опубликовал видео допроса TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:18
2021-01-27T14:40
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594782809_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8269efa452d1744d3ebd31db0531bf66.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время несогласованной акции 23 января.На кадрах Лакеев признался, что обкидывал снегом и несколько раз пнул машину Федеральной службы безопасности. Молодой человек подчеркнул, что раскаивается и сожалеет о своем поступке."Прощу прощения у всех, кто с этим связан, у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится", — сказал задержанный.Ранее в столичном главке СК сообщили о задержании еще двоих участников несогласованной акции в столице, причастных к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из задержанных — популярный TikTok-блогер Константин Лакеев 2002 года рождения. На его канал подписаны более 800 тысяч человек.
https://ria.ru/20210127/bloger-1594759008.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594782809_142:0:1102:720_1920x0_80_0_0_531b6885f868a5098a3066e7c53e1a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

TikTok-блогер извинился за нападение на машину ФСБ в Москве

14:18 27.01.2021 (обновлено: 14:40 27.01.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкУчастник несанкционированной акции в центре Москвы
Участник несанкционированной акции в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время несогласованной акции 23 января.
На кадрах Лакеев признался, что обкидывал снегом и несколько раз пнул машину Федеральной службы безопасности. Молодой человек подчеркнул, что раскаивается и сожалеет о своем поступке.
"Прощу прощения у всех, кто с этим связан, у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится", — сказал задержанный.
Ранее в столичном главке СК сообщили о задержании еще двоих участников несогласованной акции в столице, причастных к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из задержанных — популярный TikTok-блогер Константин Лакеев 2002 года рождения. На его канал подписаны более 800 тысяч человек.
Задержание TikTok-блогера после незаконной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
11:50
Опубликовано видео задержания TikTok-блогера после незаконной акции
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
14:45Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
14:45Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
14:45Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
14:44Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда
14:43Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством
14:43Путин призвал обеспечить позитивное развитие в мире
14:43Путин заявил о рисках разрыва между реальной и виртуальной экономикой
Лента новостейМолния