https://ria.ru/20210127/bezopasnost-1594790805.html

Путин заявил, что система глобальной безопасности деградирует

Путин заявил, что система глобальной безопасности деградирует

Система глобальной безопасности в настоящее время деградирует: в мире множатся региональные конфликты, происходит ослабление международных институтов, заявил... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:28

2021-01-27T14:28

2021-01-27T14:47

договор снв-3

джо байден

сша

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594478940_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_62da664fdb11998061069269a0b4bb72.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Система глобальной безопасности в настоящее время деградирует: в мире множатся региональные конфликты, происходит ослабление международных институтов, заявил президент России Владимир Путин.Ранее Путин отметил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет является шагом в правильном направлении в сфере глобальной безопасности.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594791286.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, джо байден, сша, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире