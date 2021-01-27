Путин заявил, что система глобальной безопасности деградирует
14:28 27.01.2021 (обновлено: 14:47 27.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Система глобальной безопасности в настоящее время деградирует: в мире множатся региональные конфликты, происходит ослабление международных институтов, заявил президент России Владимир Путин.
"Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности... Противоречия все-таки закручиваются, что называется, "по спирали". Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны", - сказал он, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.
Ранее Путин отметил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет является шагом в правильном направлении в сфере глобальной безопасности.
Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.