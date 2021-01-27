Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210127/bezdomnaya-1594748959.html
Жители Ярославля сняли для бездомной жилье и устроили ее на работу
Жители Ярославля сняли для бездомной жилье и устроили ее на работу
Неравнодушные жители Ярославля забрали с улицы бездомную 59-летнюю Нину, рисковавшую не перенести суровых морозов после семи лет жизни на теплотрассе, одели,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:05
2021-01-27T12:00
хорошие новости
ярославль
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594752738_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_f05c304a32b368fb28c50e2c503fde06.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Неравнодушные жители Ярославля забрали с улицы бездомную 59-летнюю Нину, рисковавшую не перенести суровых морозов после семи лет жизни на теплотрассе, одели, обули, сделали прическу, сняли квартиру и устроили на работу.Жизнь на теплотрассеО том, что во Фрунзенском районе Ярославля бездомная женщина ночует на теплотрассе, общественные активисты Андрей Брой и Антон Королев узнали недавно. Наступали сильные морозы, и друзья обеспокоились — как она выживет."Мы стали расспрашивать в соцсетях, как ее можно разыскать. Нам стали говорить, мол, зачем вам это, она ненормальная. Кто-то говорил: она счастлива, хотела бы, давно нашла себе поддержку, не нужна ей никакая помощь. Мы ответили: мы сами у нее спросим", — рассказывает Андрей."И когда мы ее разыскали и спросили у нее, нужна ли ей помощь, она ответила просто: "Конечно, нужна", — добавляет Антон.Активисты были удивлены условиями ее жизни: на фоне экстремально низкой температуры воздуха трубы теплотрассы жгли огнем, и женщина, чтобы не обжечься, прокладывала трубы тряпьем и картонками. При этом, отмечают собеседники, женщина не производила впечатления опустившейся на дно."От нее не пахло плохо, как обычно бывает в таких случаях, как выяснилось, она раз в неделю ходит в баню. Одета прилично, не в рванину какую-то, непонятно, откуда вещи. Не пьет, не курит. По помойкам не лазает, еду не собирает — в общем, уважает себя, заботится, каждый день супчик себе готовит на костре", — рассказывает Брой.Зарабатывает Нина сбором металлолома. Собственно, поэтому она и приехала семь лет назад в Ярославль из Гаврилов-Ямского района, где у нее сгорел дом: в Ярославле металлолома больше. Район она знает как свои пять пальцев, особенно если дело касается того, где можно раздобыть металлолом, но больше нигде в городе не была.Активисты говорят, что детально историю ее жизни не знают, многие моменты еще предстоит выяснить. Известно, что Нина одинока, документов у нее нет, пенсию не получает. Женщину осмотрели медики, заверили, что она в целом здорова, в госпитализации не нуждается. Сама Нина говорит, что у нее ничего никогда не болит."Дух бомжа"Первым делом активисты отвели бездомную в кафе. В процессе беседы поняли, что женщина перед ними совершенно не та "ненормальная", которой ее пытались представить некоторые пользователи соцсетей. Это рассудительный человек, очень скромный и добрый.Сначала активисты устроили Нину на несколько дней в частную организацию, которая занимается бездомными."Работник организации нам сказал: сто процентов у нас ничего не получится, такие, как Нина, не возвращаются к прежней жизни, вскоре снова уходят на улицу, в них живет так называемый "дух бомжа". Вывести это можно, только если увезти человека в другой город, чтобы его не манили насиженные места. Но мы решили так: уйдет — значит уйдет, а если нет, будем устраивать ее будущее", — поясняют собеседники.Нина не ушла.ПреображениеПризыв к участию в жизни Нины в соцсетях вызвал мощную ответную реакцию."Люди шлют деньги, предлагают вещи. У Нины теперь несколько пар обуви, куча одежды, причем не той, которую обычно людям просто жалко выкидывать, а хорошей. Дубленку, например, отличную отдали — она просто висела в шкафу, ее не носили. Стилист Елена Фадеева предложила бесплатно сделать Нине прическу — подстригла ее, покрасила. Забрала ее на три часа, и женщина полностью преобразилась", — рассказывает Андрей.Всем миром собрали Нине на аренду небольшой однушки по хорошей цене, в ее районе, купили мобильный телефон. Также благодаря неравнодушным жителям нашли ей все необходимое для быта, заполнили едой холодильник. По приезде она вычистила всю квартиру до блеска и с тех пор каждый день моет полы.Теперь дело за работой. По профессии Нина швея, но пока выйдет уборщицей. В среду у нее первый рабочий день."Конечно, мы с Антоном взвалили на себя тяжелую ношу. Это и ответственность, и деньги, а их у нас нет, нас же никто не финансирует, поэтому спасибо людям, что участвуют. Но мы не могли пройти мимо. По моим прикидкам, в таком режиме должно пройти три месяца. Мы восстановим Нине документы, она будет получать пенсию и зарплату, постепенно начнет жить самостоятельно, автономно", — говорит Андрей."Я чувствую радость и удовлетворение от того, что по-настоящему помогаю человеку. Это придает сил. Сегодня был у Нины в гостях. У нее здорово, она обжилась, все разложила по своим местам. Мы пили чай с пирожными, она угостила фасолевым супом. Она очень рада первому рабочему дню. Я думаю, все у нее получится — главное помочь", — отмечает Антон.В планах у активистов помочь Нине восстановить дом. Это ее мечта.
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594752738_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad42fef0538ac807133fb9ece195ae84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ярославль, общество

Жители Ярославля сняли для бездомной жилье и устроили ее на работу

11:05 27.01.2021 (обновлено: 12:00 27.01.2021)
 
© Фото : предоставлено общественными активистами Андреем Броем и Антоном КоролевымНовая арендованная квартира для бездомной Нины из Ярославля
Новая арендованная квартира для бездомной Нины из Ярославля - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : предоставлено общественными активистами Андреем Броем и Антоном Королевым
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Неравнодушные жители Ярославля забрали с улицы бездомную 59-летнюю Нину, рисковавшую не перенести суровых морозов после семи лет жизни на теплотрассе, одели, обули, сделали прическу, сняли квартиру и устроили на работу.

Жизнь на теплотрассе

О том, что во Фрунзенском районе Ярославля бездомная женщина ночует на теплотрассе, общественные активисты Андрей Брой и Антон Королев узнали недавно. Наступали сильные морозы, и друзья обеспокоились — как она выживет.
"Мы стали расспрашивать в соцсетях, как ее можно разыскать. Нам стали говорить, мол, зачем вам это, она ненормальная. Кто-то говорил: она счастлива, хотела бы, давно нашла себе поддержку, не нужна ей никакая помощь. Мы ответили: мы сами у нее спросим", — рассказывает Андрей.
"И когда мы ее разыскали и спросили у нее, нужна ли ей помощь, она ответила просто: "Конечно, нужна", — добавляет Антон.
Активисты были удивлены условиями ее жизни: на фоне экстремально низкой температуры воздуха трубы теплотрассы жгли огнем, и женщина, чтобы не обжечься, прокладывала трубы тряпьем и картонками. При этом, отмечают собеседники, женщина не производила впечатления опустившейся на дно.
© Фото : предоставлено общественными активистами Андреем Броем и Антоном КоролевымТеплотрасса в Ярославле, где ночевала бездомная Нина
Теплотрасса в Ярославле, где ночевала бездомная Нина - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : предоставлено общественными активистами Андреем Броем и Антоном Королевым
Теплотрасса в Ярославле, где ночевала бездомная Нина
"От нее не пахло плохо, как обычно бывает в таких случаях, как выяснилось, она раз в неделю ходит в баню. Одета прилично, не в рванину какую-то, непонятно, откуда вещи. Не пьет, не курит. По помойкам не лазает, еду не собирает — в общем, уважает себя, заботится, каждый день супчик себе готовит на костре", — рассказывает Брой.
Зарабатывает Нина сбором металлолома. Собственно, поэтому она и приехала семь лет назад в Ярославль из Гаврилов-Ямского района, где у нее сгорел дом: в Ярославле металлолома больше. Район она знает как свои пять пальцев, особенно если дело касается того, где можно раздобыть металлолом, но больше нигде в городе не была.
Активисты говорят, что детально историю ее жизни не знают, многие моменты еще предстоит выяснить. Известно, что Нина одинока, документов у нее нет, пенсию не получает. Женщину осмотрели медики, заверили, что она в целом здорова, в госпитализации не нуждается. Сама Нина говорит, что у нее ничего никогда не болит.
© Фото : предоставлено общественными активистами Андреем Броем и Антоном КоролевымНовая арендованная квартира для бездомной Нины из Ярославля
Новая арендованная квартира для бездомной Нины из Ярославля - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : предоставлено общественными активистами Андреем Броем и Антоном Королевым
Новая арендованная квартира для бездомной Нины из Ярославля

"Дух бомжа"

Первым делом активисты отвели бездомную в кафе. В процессе беседы поняли, что женщина перед ними совершенно не та "ненормальная", которой ее пытались представить некоторые пользователи соцсетей. Это рассудительный человек, очень скромный и добрый.
Сначала активисты устроили Нину на несколько дней в частную организацию, которая занимается бездомными.
"Работник организации нам сказал: сто процентов у нас ничего не получится, такие, как Нина, не возвращаются к прежней жизни, вскоре снова уходят на улицу, в них живет так называемый "дух бомжа". Вывести это можно, только если увезти человека в другой город, чтобы его не манили насиженные места. Но мы решили так: уйдет — значит уйдет, а если нет, будем устраивать ее будущее", — поясняют собеседники.
Нина не ушла.
© Фото : предоставлено общественными активистами Андреем Броем и Антоном КоролевымБездомная Нина из Фрунзенского района Ярославля
Бездомная Нина из Фрунзенского района Ярославля - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : предоставлено общественными активистами Андреем Броем и Антоном Королевым
Бездомная Нина из Фрунзенского района Ярославля

Преображение

Призыв к участию в жизни Нины в соцсетях вызвал мощную ответную реакцию.
"Люди шлют деньги, предлагают вещи. У Нины теперь несколько пар обуви, куча одежды, причем не той, которую обычно людям просто жалко выкидывать, а хорошей. Дубленку, например, отличную отдали — она просто висела в шкафу, ее не носили. Стилист Елена Фадеева предложила бесплатно сделать Нине прическу — подстригла ее, покрасила. Забрала ее на три часа, и женщина полностью преобразилась", — рассказывает Андрей.
Всем миром собрали Нине на аренду небольшой однушки по хорошей цене, в ее районе, купили мобильный телефон. Также благодаря неравнодушным жителям нашли ей все необходимое для быта, заполнили едой холодильник. По приезде она вычистила всю квартиру до блеска и с тех пор каждый день моет полы.
Теперь дело за работой. По профессии Нина швея, но пока выйдет уборщицей. В среду у нее первый рабочий день.
© Фото : предоставлено общественными активистами Андреем Броем и Антоном КоролевымНовая арендованная квартира для бездомной Нины из Ярославля
Новая арендованная квартира для бездомной Нины из Ярославля - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : предоставлено общественными активистами Андреем Броем и Антоном Королевым
Новая арендованная квартира для бездомной Нины из Ярославля
"Конечно, мы с Антоном взвалили на себя тяжелую ношу. Это и ответственность, и деньги, а их у нас нет, нас же никто не финансирует, поэтому спасибо людям, что участвуют. Но мы не могли пройти мимо. По моим прикидкам, в таком режиме должно пройти три месяца. Мы восстановим Нине документы, она будет получать пенсию и зарплату, постепенно начнет жить самостоятельно, автономно", — говорит Андрей.
"Я чувствую радость и удовлетворение от того, что по-настоящему помогаю человеку. Это придает сил. Сегодня был у Нины в гостях. У нее здорово, она обжилась, все разложила по своим местам. Мы пили чай с пирожными, она угостила фасолевым супом. Она очень рада первому рабочему дню. Я думаю, все у нее получится — главное помочь", — отмечает Антон.
В планах у активистов помочь Нине восстановить дом. Это ее мечта.
 
Хорошие новостиЯрославльОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
14:45Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
14:45Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
14:45Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
14:44Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда
14:43Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством
14:43Путин призвал обеспечить позитивное развитие в мире
14:43Путин заявил о рисках разрыва между реальной и виртуальной экономикой
Лента новостейМолния