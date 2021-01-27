https://ria.ru/20210127/bezdomnaya-1594748959.html

Жители Ярославля сняли для бездомной жилье и устроили ее на работу

Жители Ярославля сняли для бездомной жилье и устроили ее на работу

Неравнодушные жители Ярославля забрали с улицы бездомную 59-летнюю Нину, рисковавшую не перенести суровых морозов после семи лет жизни на теплотрассе, одели,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:05

2021-01-27T11:05

2021-01-27T12:00

хорошие новости

ярославль

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Неравнодушные жители Ярославля забрали с улицы бездомную 59-летнюю Нину, рисковавшую не перенести суровых морозов после семи лет жизни на теплотрассе, одели, обули, сделали прическу, сняли квартиру и устроили на работу.Жизнь на теплотрассеО том, что во Фрунзенском районе Ярославля бездомная женщина ночует на теплотрассе, общественные активисты Андрей Брой и Антон Королев узнали недавно. Наступали сильные морозы, и друзья обеспокоились — как она выживет."Мы стали расспрашивать в соцсетях, как ее можно разыскать. Нам стали говорить, мол, зачем вам это, она ненормальная. Кто-то говорил: она счастлива, хотела бы, давно нашла себе поддержку, не нужна ей никакая помощь. Мы ответили: мы сами у нее спросим", — рассказывает Андрей."И когда мы ее разыскали и спросили у нее, нужна ли ей помощь, она ответила просто: "Конечно, нужна", — добавляет Антон.Активисты были удивлены условиями ее жизни: на фоне экстремально низкой температуры воздуха трубы теплотрассы жгли огнем, и женщина, чтобы не обжечься, прокладывала трубы тряпьем и картонками. При этом, отмечают собеседники, женщина не производила впечатления опустившейся на дно."От нее не пахло плохо, как обычно бывает в таких случаях, как выяснилось, она раз в неделю ходит в баню. Одета прилично, не в рванину какую-то, непонятно, откуда вещи. Не пьет, не курит. По помойкам не лазает, еду не собирает — в общем, уважает себя, заботится, каждый день супчик себе готовит на костре", — рассказывает Брой.Зарабатывает Нина сбором металлолома. Собственно, поэтому она и приехала семь лет назад в Ярославль из Гаврилов-Ямского района, где у нее сгорел дом: в Ярославле металлолома больше. Район она знает как свои пять пальцев, особенно если дело касается того, где можно раздобыть металлолом, но больше нигде в городе не была.Активисты говорят, что детально историю ее жизни не знают, многие моменты еще предстоит выяснить. Известно, что Нина одинока, документов у нее нет, пенсию не получает. Женщину осмотрели медики, заверили, что она в целом здорова, в госпитализации не нуждается. Сама Нина говорит, что у нее ничего никогда не болит."Дух бомжа"Первым делом активисты отвели бездомную в кафе. В процессе беседы поняли, что женщина перед ними совершенно не та "ненормальная", которой ее пытались представить некоторые пользователи соцсетей. Это рассудительный человек, очень скромный и добрый.Сначала активисты устроили Нину на несколько дней в частную организацию, которая занимается бездомными."Работник организации нам сказал: сто процентов у нас ничего не получится, такие, как Нина, не возвращаются к прежней жизни, вскоре снова уходят на улицу, в них живет так называемый "дух бомжа". Вывести это можно, только если увезти человека в другой город, чтобы его не манили насиженные места. Но мы решили так: уйдет — значит уйдет, а если нет, будем устраивать ее будущее", — поясняют собеседники.Нина не ушла.ПреображениеПризыв к участию в жизни Нины в соцсетях вызвал мощную ответную реакцию."Люди шлют деньги, предлагают вещи. У Нины теперь несколько пар обуви, куча одежды, причем не той, которую обычно людям просто жалко выкидывать, а хорошей. Дубленку, например, отличную отдали — она просто висела в шкафу, ее не носили. Стилист Елена Фадеева предложила бесплатно сделать Нине прическу — подстригла ее, покрасила. Забрала ее на три часа, и женщина полностью преобразилась", — рассказывает Андрей.Всем миром собрали Нине на аренду небольшой однушки по хорошей цене, в ее районе, купили мобильный телефон. Также благодаря неравнодушным жителям нашли ей все необходимое для быта, заполнили едой холодильник. По приезде она вычистила всю квартиру до блеска и с тех пор каждый день моет полы.Теперь дело за работой. По профессии Нина швея, но пока выйдет уборщицей. В среду у нее первый рабочий день."Конечно, мы с Антоном взвалили на себя тяжелую ношу. Это и ответственность, и деньги, а их у нас нет, нас же никто не финансирует, поэтому спасибо людям, что участвуют. Но мы не могли пройти мимо. По моим прикидкам, в таком режиме должно пройти три месяца. Мы восстановим Нине документы, она будет получать пенсию и зарплату, постепенно начнет жить самостоятельно, автономно", — говорит Андрей."Я чувствую радость и удовлетворение от того, что по-настоящему помогаю человеку. Это придает сил. Сегодня был у Нины в гостях. У нее здорово, она обжилась, все разложила по своим местам. Мы пили чай с пирожными, она угостила фасолевым супом. Она очень рада первому рабочему дню. Я думаю, все у нее получится — главное помочь", — отмечает Антон.В планах у активистов помочь Нине восстановить дом. Это ее мечта.

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославль, общество