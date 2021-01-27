ЛНР обвинила украинских силовиков в "охоте" на беспилотники ОБСЕ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
"Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Ганущак (Виктор Ганущак - ред.) с целью исключения вскрытия размещения техники и позиций ВСУ приказал подчиненным командирам привести подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в готовность к боевому применению", - заявил в среду журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.
По его словам, украинское командование усиливает меры по противодействию работе наблюдателей СММ ОБСЕ. Мазейкин уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, командир 14-ой бригады ВС Украины Сергей Войченко установил премию в размере 10 тысяч гривен (около 360 долларов - ред.) расчетам РЭБ И ПВО за сбитый или принудительно посаженый БПЛА ОБСЕ. Офицер пресс-службы дополнил, что, по данным разведки ЛНР, в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Крымское и Новотроицкое у линии соприкосновения в Донбассе украинские силовики разместили по одному зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) 9К35 "Стрела -10".
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"Рекомендуем представителям специальной мониторинговой миссии учитывать данную информацию при составлении маршрутов движения патрулей и планов полетов БПЛА", - заявил Мазейкин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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