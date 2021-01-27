https://ria.ru/20210127/bespilotniki-1594813944.html

ЛНР обвинила украинских силовиков в "охоте" на беспилотники ОБСЕ

ЛНР обвинила украинских силовиков в "охоте" на беспилотники ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в "охоте" на беспилотные летательные аппараты (БПЛА)... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:53

2021-01-27T15:53

2021-01-27T15:53

ситуация в днр и лнр

смм обсе

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в "охоте" на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.По его словам, украинское командование усиливает меры по противодействию работе наблюдателей СММ ОБСЕ. Мазейкин уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, командир 14-ой бригады ВС Украины Сергей Войченко установил премию в размере 10 тысяч гривен (около 360 долларов - ред.) расчетам РЭБ И ПВО за сбитый или принудительно посаженый БПЛА ОБСЕ. Офицер пресс-службы дополнил, что, по данным разведки ЛНР, в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Крымское и Новотроицкое у линии соприкосновения в Донбассе украинские силовики разместили по одному зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) 9К35 "Стрела -10"."Рекомендуем представителям специальной мониторинговой миссии учитывать данную информацию при составлении маршрутов движения патрулей и планов полетов БПЛА", - заявил Мазейкин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210121/donbass-1594000921.html

https://ria.ru/20201206/donbass-1587796008.html

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире