https://ria.ru/20210127/beremennaya-1594742825.html

В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких

В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких

Врачи в Челябинске спасли беременную женщину, у которой диагностировали коронавирус с полным поражением легких, в итоге на свет появился мальчик, жизни его... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:28

2021-01-27T10:28

2021-01-27T12:50

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв — РИА Новости. Врачи в Челябинске спасли беременную женщину, у которой диагностировали коронавирус с полным поражением легких, в итоге на свет появился мальчик, жизни его матери ничего не угрожает, сообщила в среду пресс-служба Минздрава региона.По данным Минздрава, пациентка находилась на 27-й неделе беременности, ее состояние было крайне тяжелым, а шансы на спасение невелики. Ее на вертолете из Магнитогорска доставила в родильный дом бригада центра медицины катастроф."В областной клинической больнице № 2 (Челябинск) спасли беременную с полным поражением легких. В течение месяца детские и взрослые анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи боролись за жизнь мамы и малыша. И им это удалось, на свет появился маленький Женя", — говорится в сообщении.По словам заместителя главврача по акушерству и гинекологии больницы Екатерины Воропаевой, это был особый случай, прогнозы были не самые хорошие, ситуация критическая. "Весь месяц наши сотрудники выхаживали Светлану и Женю. Главное, что сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожает", — цитирует слова Воропаевой пресс-служба.Как уточняет пресс-служба, на данный момент маленький Женя в стабильном состоянии находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593912180.html

https://ria.ru/20210122/ozhogi-1594169063.html

челябинск

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