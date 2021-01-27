В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких
10:28 27.01.2021 (обновлено: 12:50 27.01.2021)
© Фото : Министерство здравоохранения Челябинской областиСпасенная пациентка с врачами роддома областной клинической больницы №2 в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв — РИА Новости. Врачи в Челябинске спасли беременную женщину, у которой диагностировали коронавирус с полным поражением легких, в итоге на свет появился мальчик, жизни его матери ничего не угрожает, сообщила в среду пресс-служба Минздрава региона.
По данным Минздрава, пациентка находилась на 27-й неделе беременности, ее состояние было крайне тяжелым, а шансы на спасение невелики. Ее на вертолете из Магнитогорска доставила в родильный дом бригада центра медицины катастроф.
"В областной клинической больнице № 2 (Челябинск) спасли беременную с полным поражением легких. В течение месяца детские и взрослые анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи боролись за жизнь мамы и малыша. И им это удалось, на свет появился маленький Женя", — говорится в сообщении.
По словам заместителя главврача по акушерству и гинекологии больницы Екатерины Воропаевой, это был особый случай, прогнозы были не самые хорошие, ситуация критическая. "Весь месяц наши сотрудники выхаживали Светлану и Женю. Главное, что сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожает", — цитирует слова Воропаевой пресс-служба.
Как уточняет пресс-служба, на данный момент маленький Женя в стабильном состоянии находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.
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