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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210127/benediktov-1594399833.html
Бенедиктов. Поэт почище Пушкина или эротоман-неудачник?
Бенедиктов. Поэт почище Пушкина или эротоман-неудачник?
Читатели приняли его первую книгу на ура. Однако Белинский отказал ему во вкусе и таланте. Поэт замолк. При Александре II двинулся в сторону обличительной лирики, но при полной любви к царю. Отверженный радикалами, презрительно названный поэтом-чиновником, он сошел с поэтической арены. Его стихи по-прежнему поражают страстью к жизни.
2021-01-27T14:00
2021-01-27T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
а. с. пушкин
российская империя
александр ii
виктор ерофеев
литература
искусство
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Бенедиктов. Поэт почище Пушкина или эротоман-неудачник?
Читатели приняли его первую книгу на ура. Однако Белинский отказал ему во вкусе и таланте. Поэт замолк. При Александре II двинулся в сторону обличительной лирики, но при полной любви к царю. Отверженный радикалами, презрительно названный поэтом-чиновником, он сошел с поэтической арены. Его стихи по-прежнему поражают страстью к жизни.
audio/mpeg
Бенедиктов. Поэт почище Пушкина или эротоман-неудачник?
Читатели приняли его первую книгу на ура. Однако Белинский отказал ему во вкусе и таланте. Поэт замолк. При Александре II двинулся в сторону обличительной лирики, но при полной любви к царю. Отверженный радикалами, презрительно названный поэтом-чиновником, он сошел с поэтической арены. Его стихи по-прежнему поражают страстью к жизни.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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аудио, подкаст, а. с. пушкин, российская империя, александр ii, виктор ерофеев, литература, искусство, история, общество

Бенедиктов. Поэт почище Пушкина или эротоман-неудачник?

14:00 27.01.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Бенедиктов. Поэт почище Пушкина или эротоман-неудачник?
14:00
Читать ria.ru в
Читатели приняли его первую книгу на ура. Однако Белинский отказал ему во вкусе и таланте. Поэт замолк. При Александре II двинулся в сторону обличительной лирики, но при полной любви к царю. Отверженный радикалами, презрительно названный поэтом-чиновником, он сошел с поэтической арены. Его стихи по-прежнему поражают страстью к жизни.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастА. С. ПушкинРоссийская империяАлександр IIВиктор ЕрофеевлитератураИскусствоисторияОбщество
 
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