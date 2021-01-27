https://ria.ru/20210127/belorussiya-1594820925.html
Против Минска и Москвы развязали информационную войну, заявили в МИД
Против Минска и Москвы развязали информационную войну, заявили в МИД
МИД РФ заявляет, что против официальных Минска и Москвы развязана информационная война с использованием современных методов манипулирования общественным... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:29
2021-01-27T16:29
2021-01-27T16:29
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
москва
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. МИД РФ заявляет, что против официальных Минска и Москвы развязана информационная война с использованием современных методов манипулирования общественным мнением."Сейчас против официального Минска, как и России, развязана настоящая информационная война с использованием современных средств и методов манипулирования общественным мнением в целях радикализации протестных выступлений. Не сомневаемся, что мудрый белорусский народ сможет противостоять этому вмешательству и давлению извне, самостоятельно определит собственное будущее и разберется, кто ему подлинный друг и "всесезонный" союзник, а кто готов легко пожертвовать его благополучием и стабильностью в погоне за геополитической выгодой", - заявили в ведомстве.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. По ее инициативе был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588735978.html
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, в мире