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В Ингушетии мужчина обстрелял из автомата машину знакомого
В Ингушетии мужчина обстрелял из автомата машину знакомого
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он пытался из автомата застрелить своего... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:33
2021-01-27T15:42
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
малгобек
происшествия
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он пытался из автомата застрелить своего знакомого, сообщает СУСК РФ по региону."По данным следствия, 25 января 2021 года на окраине города Малгобека 38-летний житель республики, вооруженный автоматом конструкции Калашникова калибра 5,45 мм, из-за личной неприязни произвел выстрелы в 21-летнего местного жителя, находившегося в салоне автомобиля "ВАЗ-21074", - говорится в сообщении.Уточняется, что молодой человек не погиб, так как вовремя успел прилечь в салоне автомашины. Он получил огнестрельные ранения и был оперативно госпитализирован в больницу, где ему оказали необходимую помощь.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы."Подозреваемый задержан, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечает ведомство.
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следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, малгобек, происшествия

В Ингушетии мужчина обстрелял из автомата машину знакомого

15:33 27.01.2021 (обновлено: 15:42 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он пытался из автомата застрелить своего знакомого, сообщает СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, 25 января 2021 года на окраине города Малгобека 38-летний житель республики, вооруженный автоматом конструкции Калашникова калибра 5,45 мм, из-за личной неприязни произвел выстрелы в 21-летнего местного жителя, находившегося в салоне автомобиля "ВАЗ-21074", - говорится в сообщении.
Уточняется, что молодой человек не погиб, так как вовремя успел прилечь в салоне автомашины. Он получил огнестрельные ранения и был оперативно госпитализирован в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Подозреваемый задержан, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечает ведомство.
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 14:49
В центре Москвы обстреляли дом
 
Следственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияМалгобекПроисшествия
 
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