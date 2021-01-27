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У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта
У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта
Неизвестный науке древний порт, предположительно, римского периода обнаружили у берегов Сирии, сообщил директор Института общественных наук и международных... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:49
2021-01-27T14:45
археология
средиземноморье
тартус (город)
сирия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Неизвестный науке древний порт, предположительно, римского периода обнаружили у берегов Сирии, сообщил директор Института общественных наук и международных отношений Дмитрий Татарков.Руины удалось найти в ходе второго полевого сезона российско-сирийской археологической миссии.По его словам, ученые осматривали морское дно визуально и с помощью управляемых подводных аппаратов. При этом, помимо порта, были обнаружены три неизвестные до этого якорные стоянки античного периода, а также остатки античных гидротехнических сооружений: молов, причальных стенок. Поднятый керамический материал сейчас находится на обработке в департаменте древностей Тартуса."Это остатки античных греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода. Данный материал позволит реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем. Мы сможем определить жизненный цикл существовавших тогда портов", — сказал Татарков.
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археология, средиземноморье, тартус (город), сирия, в мире

У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта

12:49 27.01.2021 (обновлено: 14:45 27.01.2021)
 
© Фото : Севастопольский государственный университетУ берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта
У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : Севастопольский государственный университет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Неизвестный науке древний порт, предположительно, римского периода обнаружили у берегов Сирии, сообщил директор Института общественных наук и международных отношений Дмитрий Татарков.
Руины удалось найти в ходе второго полевого сезона российско-сирийской археологической миссии.

"Возможно, это даже не порт, а морская крепость первого века нашей эры. Были найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморных колонны. Сопутствующий керамический материал позволит более детально датировать объект. Это крупная находка", — сказал Татарков, слова которого приводит пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

© Фото : Севастопольский государственный университетУ берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта
У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : Севастопольский государственный университет
У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта
По его словам, ученые осматривали морское дно визуально и с помощью управляемых подводных аппаратов. При этом, помимо порта, были обнаружены три неизвестные до этого якорные стоянки античного периода, а также остатки античных гидротехнических сооружений: молов, причальных стенок. Поднятый керамический материал сейчас находится на обработке в департаменте древностей Тартуса.
"Это остатки античных греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода. Данный материал позволит реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем. Мы сможем определить жизненный цикл существовавших тогда портов", — сказал Татарков.
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