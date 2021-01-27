https://ria.ru/20210127/arkheologiya-1594768169.html

У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта

У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта

Неизвестный науке древний порт, предположительно, римского периода обнаружили у берегов Сирии, сообщил директор Института общественных наук и международных... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:49

2021-01-27T12:49

2021-01-27T14:45

археология

средиземноморье

тартус (город)

сирия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Неизвестный науке древний порт, предположительно, римского периода обнаружили у берегов Сирии, сообщил директор Института общественных наук и международных отношений Дмитрий Татарков.Руины удалось найти в ходе второго полевого сезона российско-сирийской археологической миссии.По его словам, ученые осматривали морское дно визуально и с помощью управляемых подводных аппаратов. При этом, помимо порта, были обнаружены три неизвестные до этого якорные стоянки античного периода, а также остатки античных гидротехнических сооружений: молов, причальных стенок. Поднятый керамический материал сейчас находится на обработке в департаменте древностей Тартуса."Это остатки античных греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода. Данный материал позволит реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем. Мы сможем определить жизненный цикл существовавших тогда портов", — сказал Татарков.

https://ria.ru/20200424/1570477033.html

средиземноморье

тартус (город)

сирия

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археология, средиземноморье, тартус (город), сирия, в мире