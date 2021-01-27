https://ria.ru/20210127/antisemitizm-1594759998.html
Курц назвал борьбу с антисемитизмом приоритетом правительства Австрии
Курц назвал борьбу с антисемитизмом приоритетом правительства Австрии
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что борьба с антисемитизмом является ключевым приоритетом правительства республики. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:56
2021-01-27T11:56
2021-01-27T11:56
религия и мировоззрение
себастьян курц
новости - религия и мировоззрение
освенцим
австрия
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ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что борьба с антисемитизмом является ключевым приоритетом правительства республики."Сегодня мы чтим память более чем шести миллионов евреев, жестоко убитых в годы Холокоста. Австрийская Республика несет историческую ответственность за то, чтобы эти ужасные преступления не были забыты и чтобы евреи могли жить безопасно в Австрии и по все Европе", - написал Курц в своем аккаунте в Twitter."Борьба с антисемитизмом является ключевым приоритетом нашего правительства. Поэтому на прошлой неделе мы приняли национальную стратегию, чтобы лучше защищать еврейское сообщество в Австрии и предпринимать предупредительные меры против антисемитизма в нашем обществе", - добавил австрийский канцлер.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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себастьян курц, новости - религия и мировоззрение, освенцим, австрия
ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что борьба с антисемитизмом является ключевым приоритетом правительства республики.
"Сегодня мы чтим память более чем шести миллионов евреев, жестоко убитых в годы Холокоста. Австрийская Республика несет историческую ответственность за то, чтобы эти ужасные преступления не были забыты и чтобы евреи могли жить безопасно в Австрии и по все Европе", - написал Курц в своем аккаунте в Twitter.
"Борьба с антисемитизмом является ключевым приоритетом нашего правительства. Поэтому на прошлой неделе мы приняли национальную стратегию, чтобы лучше защищать еврейское сообщество в Австрии и предпринимать предупредительные меры против антисемитизма в нашем обществе", - добавил австрийский канцлер.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.