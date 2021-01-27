СК просит арестовать участника акции в Москве, ударившего росгвардейца
17:28 27.01.2021 (обновлено: 18:00 27.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Следствие просит арестовать Тимура Салихова, обвиняемого в нападении на росгвардейца во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России — "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья".
О задержании Салихова ранее сегодня сообщили в СК. По данным ведомства, он несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. На видео на ютьюб-канале СК Салихов признался, что участвовал в драке с правоохранителем, объяснив, что "попал под влияние толпы". Молодой человек также попросил прощения у росгвардейца.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
26 января, 08:00Изображая жертвы: куда заведут поиски "зверски убитых режимом"