https://ria.ru/20210127/aktsii-1594834577.html

СК просит арестовать участника акции в Москве, ударившего росгвардейца

СК просит арестовать участника акции в Москве, ударившего росгвардейца

Следствие просит арестовать Тимура Салихова, обвиняемого в нападении на росгвардейца во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:28

2021-01-27T17:28

2021-01-27T18:00

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

татьяна потяева

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Следствие просит арестовать Тимура Салихова, обвиняемого в нападении на росгвардейца во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России — "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья".О задержании Салихова ранее сегодня сообщили в СК. По данным ведомства, он несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. На видео на ютьюб-канале СК Салихов признался, что участвовал в драке с правоохранителем, объяснив, что "попал под влияние толпы". Молодой человек также попросил прощения у росгвардейца.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), татьяна потяева, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия