https://ria.ru/20210127/aktsii-1594797697.html

В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции

В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции

Решать проблему с вовлечением детей в несогласованные акции нужно не путем ужесточения действующих мер, а "морально", сообщил председатель Комиссии Общественной РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:49

2021-01-27T14:49

2021-01-27T14:49

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Решать проблему с вовлечением детей в несогласованные акции нужно не путем ужесточения действующих мер, а "морально", сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны"."Надо понимать, что дети всегда проявляют интерес к подобного рода акциям, особенно если информация о них активно распространяется в интернете... Мы должны сосредоточиться на очень конкретных вещах, прежде всего на недопущении участия детей в несанкционированных акциях, вообще в таких массовых акциях, которые проводятся по каким-либо призывам, поскольку есть дополнительные и очень большие риски как для физического, так и для психоэмоционального риска для здоровья детей", - рассказал Рыбальченко на совместном заседании Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и Комиссии ОП Московской области по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства.Несанкционированные акции 23 января, по мнению общественника, - "не первая и не последняя попытка политических активистов вовлечь детей в акции"."У нас есть другая история, связанная с работой социальных сетей, которые по факту являются средствами массовой информации, а на самом деле не регулируются законодательством о средствах массовой информации. Это на самом деле проблема. Эта ситуация позволяет такие недружественные действия так называемым политическим активистам проводить с нашими детьми", - отметил Рыбальченко.При этом ужесточать меры, как утверждает член ОП РФ, не нужно."Последние события показали сознательность родительского сообщества... Мы морально можем решать эти проблемы. Там, где мы можем решать морально, все ужесточения, они в конечном счете приводят к конфронтации", - заявил Рыбальченко.

https://ria.ru/20210127/sotsseti-1594781624.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), общество