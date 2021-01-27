Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/aktivy-1594752740.html
У депутата Госдумы Сопчука изъяли активы на 38 миллиардов рублей
У депутата Госдумы Сопчука изъяли активы на 38 миллиардов рублей
Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:23
2021-01-27T12:07
госдума рф
единая россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах."Двадцать третьего декабря 2020 года исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены. Обратить в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО "Терней золото" в размере 99,23%, ООО "Партнер ДВ" в размере 0,5%, ООО "Омония" в размере 0,27%", — сказала собеседница агентства.По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.Ответчиками по иску, помимо Сопчука, проходили бывший губернатор Приморья Василий Усольцев, предприниматель Людмила Стукова, а также три компании, связанные с добычей золота.В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Комментариями депутата РИА Новости на данный момент не располагает.Сергей Сопчук — депутат Госдумы от Приморья, член "Единой России". С 2017 года назначен главой межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
https://realty.ria.ru/20201224/dalspetsstroy-1590783106.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, единая россия, москва, происшествия

У депутата Госдумы Сопчука изъяли активы на 38 миллиардов рублей

11:23 27.01.2021 (обновлено: 12:07 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
"Двадцать третьего декабря 2020 года исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены. Обратить в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО "Терней золото" в размере 99,23%, ООО "Партнер ДВ" в размере 0,5%, ООО "Омония" в размере 0,27%", — сказала собеседница агентства.
По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.
Ответчиками по иску, помимо Сопчука, проходили бывший губернатор Приморья Василий Усольцев, предприниматель Людмила Стукова, а также три компании, связанные с добычей золота.
В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 16:36
Суд изъял незаконные активы экс-главы "Дальспецстроя" на 1,2 млрд руб
Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Комментариями депутата РИА Новости на данный момент не располагает.
Сергей Сопчук — депутат Госдумы от Приморья, член "Единой России". С 2017 года назначен главой межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
 
Госдума РФЕдиная РоссияМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
14:45Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
14:45Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
14:45Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
14:44Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда
14:43Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством
14:43Путин призвал обеспечить позитивное развитие в мире
14:43Путин заявил о рисках разрыва между реальной и виртуальной экономикой
14:42Путин поддержал проведение форума в Давосе несмотря на пандемию
14:41Экономические проблемы и неравенство раскалывают общество, считает Путин
14:38Путин рассказал о перекосах в глобальном социальном развитии
14:38Путин заявил о росте социальной напряженности в мире
Лента новостейМолния