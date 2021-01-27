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У депутата Госдумы Сопчука изъяли активы на 38 миллиардов рублей
У депутата Госдумы Сопчука изъяли активы на 38 миллиардов рублей
Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:23
2021-01-27T11:23
2021-01-27T12:07
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах."Двадцать третьего декабря 2020 года исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены. Обратить в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО "Терней золото" в размере 99,23%, ООО "Партнер ДВ" в размере 0,5%, ООО "Омония" в размере 0,27%", — сказала собеседница агентства.По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.Ответчиками по иску, помимо Сопчука, проходили бывший губернатор Приморья Василий Усольцев, предприниматель Людмила Стукова, а также три компании, связанные с добычей золота.В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Комментариями депутата РИА Новости на данный момент не располагает.Сергей Сопчук — депутат Госдумы от Приморья, член "Единой России". С 2017 года назначен главой межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
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госдума рф, единая россия, москва, происшествия
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
"Двадцать третьего декабря 2020 года исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены. Обратить в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО "Терней золото" в размере 99,23%, ООО "Партнер ДВ" в размере 0,5%, ООО "Омония" в размере 0,27%", — сказала собеседница агентства.
По информации "Коммерсанта"
, суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.
Ответчиками по иску, помимо Сопчука, проходили бывший губернатор Приморья Василий Усольцев, предприниматель Людмила Стукова, а также три компании, связанные с добычей золота.
В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".
Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Комментариями депутата РИА Новости на данный момент не располагает.
Сергей Сопчук — депутат Госдумы
от Приморья, член "Единой России
". С 2017 года назначен главой межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.