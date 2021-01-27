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В США отправили в тюрьму сотрудника аэропорта, пристававшего к пассажирке
В США отправили в тюрьму сотрудника аэропорта, пристававшего к пассажирке
Бывший агент Администрации безопасности аэропорта Лос-Анджелеса осужден за обман пассажирки и принуждение ее показать грудь, сообщает The New York Times. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T02:29
2021-01-27T02:29
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший агент Администрации безопасности аэропорта Лос-Анджелеса осужден за обман пассажирки и принуждение ее показать грудь, сообщает The New York Times.Двадцатитрехлетний Джонатан Ломели был приговорен к 60 дням тюремного заключения. Кроме того, ему запретили работать охранником, обязали выплатить компенсацию потерпевшей и прослушать 52 часа лекций о борьбе с сексуальным принуждением.Ломели был арестован 6 февраля 2020 года после того, как ему было предъявлено обвинение в обмане пассажирки. Как рассказала пострадавшая молодая женщина, имя которой власти не раскрывают, при досмотре в аэропорту в июне 2019 года сотрудник службы безопасности заглянул в ее бюстгальтер, чтобы "убедиться, что она ничего не скрывает", а затем стянул штаны с ее талии.Затем он повел ее в отдельную комнату для дальнейшего досмотра, и в лифте снова потребовал оголить грудь, после чего сказал, что у нее красивое тело, и она может идти."У каждого есть право на достойное и уважительное отношение во всех местах, и никто не может использовать служебное положение для нарушения этих норм", — сказал генеральный прокурор Ксавье Бесерра после вынесения приговора. – Почему-то некоторые мужчины не хотят понять эту простую истину. Сейчас 2021 год, а не 1921 год".
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туризм, новости - туризм, лос-анджелес, сша, аэропорт
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Бывший агент Администрации безопасности аэропорта Лос-Анджелеса осужден за обман пассажирки и принуждение ее показать грудь, сообщает
The New York Times.
Двадцатитрехлетний Джонатан Ломели был приговорен к 60 дням тюремного заключения. Кроме того, ему запретили работать охранником, обязали выплатить компенсацию потерпевшей и прослушать 52 часа лекций о борьбе с сексуальным принуждением.
Ломели был арестован 6 февраля 2020 года после того, как ему было предъявлено обвинение в обмане пассажирки. Как рассказала пострадавшая молодая женщина, имя которой власти не раскрывают, при досмотре в аэропорту в июне 2019 года сотрудник службы безопасности заглянул в ее бюстгальтер, чтобы "убедиться, что она ничего не скрывает", а затем стянул штаны с ее талии.
Затем он повел ее в отдельную комнату для дальнейшего досмотра, и в лифте снова потребовал оголить грудь, после чего сказал, что у нее красивое тело, и она может идти.
"У каждого есть право на достойное и уважительное отношение во всех местах, и никто не может использовать служебное положение для нарушения этих норм", — сказал генеральный прокурор Ксавье Бесерра после вынесения приговора. – Почему-то некоторые мужчины не хотят понять эту простую истину. Сейчас 2021 год, а не 1921 год".