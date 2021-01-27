Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210127/aeroport-1594671226.html
В США отправили в тюрьму сотрудника аэропорта, пристававшего к пассажирке
В США отправили в тюрьму сотрудника аэропорта, пристававшего к пассажирке
Бывший агент Администрации безопасности аэропорта Лос-Анджелеса осужден за обман пассажирки и принуждение ее показать грудь, сообщает The New York Times. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T02:29
2021-01-27T02:29
туризм
туризм
новости - туризм
лос-анджелес
сша
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155173/34/1551733481_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f923269c97722d628f199773205ff75.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший агент Администрации безопасности аэропорта Лос-Анджелеса осужден за обман пассажирки и принуждение ее показать грудь, сообщает The New York Times.Двадцатитрехлетний Джонатан Ломели был приговорен к 60 дням тюремного заключения. Кроме того, ему запретили работать охранником, обязали выплатить компенсацию потерпевшей и прослушать 52 часа лекций о борьбе с сексуальным принуждением.Ломели был арестован 6 февраля 2020 года после того, как ему было предъявлено обвинение в обмане пассажирки. Как рассказала пострадавшая молодая женщина, имя которой власти не раскрывают, при досмотре в аэропорту в июне 2019 года сотрудник службы безопасности заглянул в ее бюстгальтер, чтобы "убедиться, что она ничего не скрывает", а затем стянул штаны с ее талии.Затем он повел ее в отдельную комнату для дальнейшего досмотра, и в лифте снова потребовал оголить грудь, после чего сказал, что у нее красивое тело, и она может идти."У каждого есть право на достойное и уважительное отношение во всех местах, и никто не может использовать служебное положение для нарушения этих норм", — сказал генеральный прокурор Ксавье Бесерра после вынесения приговора. – Почему-то некоторые мужчины не хотят понять эту простую истину. Сейчас 2021 год, а не 1921 год".
https://ria.ru/20210119/puteshestviya-1593507965.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155173/34/1551733481_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcdd7c2aac1d513b52e31ce3200c5205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, лос-анджелес, сша, аэропорт

В США отправили в тюрьму сотрудника аэропорта, пристававшего к пассажирке

02:29 27.01.2021
 
© Depositphotos / monkeybusinessДосмотр пассажиров в аэропорту
Досмотр пассажиров в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Depositphotos / monkeybusiness
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший агент Администрации безопасности аэропорта Лос-Анджелеса осужден за обман пассажирки и принуждение ее показать грудь, сообщает The New York Times.
Двадцатитрехлетний Джонатан Ломели был приговорен к 60 дням тюремного заключения. Кроме того, ему запретили работать охранником, обязали выплатить компенсацию потерпевшей и прослушать 52 часа лекций о борьбе с сексуальным принуждением.
Ломели был арестован 6 февраля 2020 года после того, как ему было предъявлено обвинение в обмане пассажирки. Как рассказала пострадавшая молодая женщина, имя которой власти не раскрывают, при досмотре в аэропорту в июне 2019 года сотрудник службы безопасности заглянул в ее бюстгальтер, чтобы "убедиться, что она ничего не скрывает", а затем стянул штаны с ее талии.
Затем он повел ее в отдельную комнату для дальнейшего досмотра, и в лифте снова потребовал оголить грудь, после чего сказал, что у нее красивое тело, и она может идти.
"У каждого есть право на достойное и уважительное отношение во всех местах, и никто не может использовать служебное положение для нарушения этих норм", — сказал генеральный прокурор Ксавье Бесерра после вынесения приговора. – Почему-то некоторые мужчины не хотят понять эту простую истину. Сейчас 2021 год, а не 1921 год".
Стюардесса проводит инструктаж - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 00:50Туризм
Стюардессы назвали кодовые слова для симпатичных и неприятных пассажиров
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЛос-АнджелесСШААэропорт
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
14:45Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
14:45Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
14:45Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
14:44Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда
14:43Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством
14:43Путин призвал обеспечить позитивное развитие в мире
14:43Путин заявил о рисках разрыва между реальной и виртуальной экономикой
14:42Путин поддержал проведение форума в Давосе несмотря на пандемию
14:41Экономические проблемы и неравенство раскалывают общество, считает Путин
14:38Путин рассказал о перекосах в глобальном социальном развитии
14:38Путин заявил о росте социальной напряженности в мире
Лента новостейМолния