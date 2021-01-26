https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

Изображая жертвы: куда заведут поиски "зверски убитых режимом"

Изображая жертвы: куда заведут поиски "зверски убитых режимом"

Война не прекращается ни на минуту — информационная война. "ОМОН забил до смерти 29-летнего мужчину", "убили мою сестру..., через неделю похороны", "зверски... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:00

2021-01-26T08:00

2021-01-26T08:09

омон россии

владимир путин

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мнение - авторы

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Война не прекращается ни на минуту — информационная война. "ОМОН забил до смерти 29-летнего мужчину", "убили мою сестру..., через неделю похороны", "зверски убит оппозиционер" — такими сообщениями из разных городов после субботних митингов был наводнен подростковый ТiкТок. Все они, как один, были фейковыми — но до того, как их успевали удалить, они набирали тысячи перепостов, десятки тысяч лайков и сотни тысяч просмотров. Это информационная война — которая из обычных, "взрослых" соцсетей теперь переместилась в TikTok, в котором сидят миллионы наших подростков. Кто и зачем их обрабатывает? Что хотят им внушить?Понятно, что те, кто хочет раскачать ситуацию в России, не гнушаются ничем, для них все это — компьютерная игра, в ходе которой они будут проверять на прочность защиту (в первую очередь — самозащиту) русского массового сознания. Дети тоже часть общества — и если третьеклассницы показывают друг другу видео со страшными картинками "убитых Путиным", это невозможно просто игнорировать. Причем появление подобных страшилок было запрограммированно еще до 23 января — это было понятно по той подготовке, которая велась в том же ТiкТок. Там разгонялись не только призывы выйти на митинг за Навального, но и рассказы о том, что "Царь дал команду стрелять по митингующим" и вообще "Путин подписал закон, разрешающий стрелять в протестующих против него". То есть все готовилось к тому, чтобы в следующей серии показать уже реальные "жертвы" — в том числе и среди самих детей.Понятно, что жертвы могли бы быть только в результате откровенной провокации — например, если бы предварительно взвинченная часть толпы пошла на столкновения с силовиками, а в ходе разгона в панике затоптала кого-нибудь. Все это просчитывалось, и никаких жертв в итоге, слава Богу, не было — и тогда пошли в ход фейки. Все эти "убитые ОМОНом" — которых кто-то из детей легко может принять за правду, ведь о них рассказывают такие же, как они, школьники, а "взрослые все скрывают". Взрослые, конечно, будут защищать детей от лжи, от такой примитивной наглой лжи — но как защитить детей от того, что им внушают те, кто зовет "выйти на площадь"? То есть их собственные родители — профессиональные офисные революционеры.Нет, они не зовут детей на митинги — многие из них даже возмущаются подобными призывами. Многие из них и сами никуда не ходят, ограничиваясь агитацией в соцсетях.Нет, речь не о том, что они абсолютно тоталитарны — то есть хотят навязать свою волю остальным, навязать взгляды и позицию меньшинства абсолютному большинству, приговаривая "мы свободные умные люди, мы против Путина, а все, кто за него, — это быдло и несчастные рабы".Нет, речь не о том, что их ничему не научила ни собственная история, ни история страны — и они упорно наступают на грабли столетней и тридцатилетней давности, зазывая прыгнуть на них вместе с ними и весь народ.Нет, речь о другом: о том, что они сеют страх и ненависть. С ненавистью все понятно — нужно всей душой ненавидеть то, с чем борешься во имя светлого будущего, нужно расчеловечить своих врагов, объявить их порождением ехидниным и упырями. Это вполне отвечает задачам революционеров — но зачем им страх?Он же мешает успеху, мешает выйти на площадь. Но дело в том, что они не хотят его сеять, — у них это получается автоматически. Потому что этот страх живет в них — и они транслируют его помимо своей воли.Чего они боятся? Того, что их "будут убивать казаки", — я неслучайно взял формулировку начала прошлого века. Потому что тогда на протестные акции выходило очень много народу — часть которого потом пошла на баррикады в ходе "первой русской революции". Они тоже очень боялись казаков — ОМОНа тех дней. Казаки тогда действительно действовали жестко — но вот только убивали, причем еще до революции, как раз не они, а "ненавидящие режим". Убивали городовых, казаков, полицейских, губернаторов, министров — потому что они же мешали хорошо жить народу! Потом, в 1917-м, революционеры взяли власть — и вскоре началась Гражданская война. После которой в ходе построения "общества нового типа" русский народ не досчитался сразу нескольких сословий — священников, дворян, купцов, промышленников. А казаки, многомиллионное служивое сословие, практически субэтнос, за особую вину перед революционным классом и вовсе были подвергнуты практически геноциду, расказачиванию. Теми, кто при "кровавом царизме" сочинял сказки про их зверства.Минуло столетие — и теперь нам рассказывают все те же сказки. Вот, например:"Я сейчас много читаю про протестные митинги девяностого года. Тогда, как известно, на Манежной, на Садовом, собирались по 300-500 тысяч, а то и больше: против монополии на власть и за перемены... Вот что странно: сейчас считается, что у власти есть неотъемлемое право убивать. Это как бы само собой разумеющееся. Все уверены: ну да, они власть не отдадут. Ну конечно, они начнут стрелять. Это ж их видовая особенность. Это их врожденный инстинкт. Школьники в тиктоке всерьез готовятся к тому, что в них будут стрелять... К власти как бы вопросов нет: ну что с нее взять, она ж иначе не может. Дикий зверь, он же убивает жертву не потому, что он злой, — это закон природы, он иначе не может, даже не задумывается. Это страшно и удивительно. В 91-м году Крючков и Язов решили, что стрелять в народ нельзя, это просто немыслимо. А через 30 лет этому самому народу даже не приходит в голову, что можно не стрелять. Зло воспринимается не как обыденность, а как должное. В наших головах насилие стало нормой. Мы все к нему привыкли, мы все не удивляемся. Мы не верим, что может быть иначе. Интересно почему?"Это написал накануне 23 января очень популярный в либеральной среде журналист по фамилии Зыгарь. Тут все прекрасно, но главное, конечно, вот это: "сейчас считается, что у власти есть неотъемлемое право убивать... В наших головах насилие стало нормой". В чьих головах? Кто считает? Весь народ — Зыгарь так и пишет: мол, "все уверены" в том, что начнут стрелять. Но ведь это тройная ложь.Ложь первая — власть не считает себя вправе стрелять в народ. Так считает только та власть, про которую говорят в тиктоках, — то есть выдуманная для дискредитации власти реальной.Ложь вторая — народ не считает, что власть имеет право стрелять в народ. Тот народ, который считает Россию своей страной, тот народ, большая часть которого неоднократно голосовала за Путина (да и абсолютное большинство тех, кто голосовал за его противников), ничего подобного не думает. Ложь третья — насилие не стало нормой для нас. Оно стало нормой только в головах тех, кто его призывает, провоцирует, ждет, надеется на него — то есть хочет спровоцировать власть на кровь, на жертвы. Чтобы потом, через смуту, самим стать властью. И нет никаких сомнений (как бы милыми веганами не выглядели сами провокаторы), что как раз такой властью, которая будет убивать и для которой насилие будет нормой. Но "занимающийся историей" Зыгарь, конечно, ничего этого не знает — ни про Гражданскую войну, ни про начало 90-х. Конечно, знает — просто, как и многие другие "системные революционеры", уже сам верит в свои сказки. Демонизация Путина и власти в целом началась ведь не вчера — она идет почти все двадцать лет. И тот же Запад в основном ведь лишь повторяет поставляемые ему из нашей страны "диагнозы власти", лишь краем глаза сверяя их с каноническим эталоном русофобии, чтобы не очень выбивалось из стандарта. Что там, в России, — сильно народ боится казаков? Лютует царь-генсек-президент? Ну хорошо — значит, все идет по плану и колесо русской истории снова скоро вынесет наверх "борцов с убийцами", то есть новый развал страны не за горами.Нет, не вынесет — потому что с помощью старой лжи русских уже не проведешь. "Изображать жертву" режима не получится — и уж тем более не удастся с помощью таких трюков посеять у русских страх и ненависть ни к власти, ни к стране, ни друг к другу.

https://ria.ru/20210124/otchet-1594367553.html

https://ria.ru/20210125/zaderzhannyy-1594468606.html

https://ria.ru/20210125/putin-1594498160.html

https://ria.ru/20210125/aktsiya-1594501848.html

https://ria.ru/20210125/podrostki-1594490879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

омон россии, владимир путин, авторы, мнение - авторы