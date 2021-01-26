https://ria.ru/20210126/zakazchitsa-1594666527.html

Во Владимирской области заказчицу убийства отправили в психбольницу

Во Владимирской области заказчицу убийства отправили в психбольницу

Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области решил поместить в психиатрический стационар специализированного типа жительницу Москвы, которая "заказала"... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:56

2021-01-26T16:56

2021-01-26T20:10

москва

владимирская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области решил поместить в психиатрический стационар специализированного типа жительницу Москвы, которая "заказала" свою соперницу, сообщило региональное СУСК РФ.Следствие и суд установили, что летом 2019 года женщина решила устранить новую избранницу своего бывшего возлюбленного. Она попросила знакомого найти человека, который совершит убийство за 200 тысяч рублей. В качестве аванса передала 20 тысяч рублей. Доказательством устранения соперницы должна была стать фотография. Полицейские инсценировали смерть потерпевшей, а заказчицу задержали при передаче оставшейся суммы денег.По данным СУСК, обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась. "Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих. Постановлением Гусь-Хрустального городского суда в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде помещения в психиатрический стационар специализированного типа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210118/psikhbolnitsa-1593458979.html

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москва, владимирская область, происшествия