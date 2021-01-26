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Во Владимирской области заказчицу убийства отправили в психбольницу
Во Владимирской области заказчицу убийства отправили в психбольницу
Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области решил поместить в психиатрический стационар специализированного типа жительницу Москвы, которая "заказала"... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:56
2021-01-26T20:10
москва
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области решил поместить в психиатрический стационар специализированного типа жительницу Москвы, которая "заказала" свою соперницу, сообщило региональное СУСК РФ.Следствие и суд установили, что летом 2019 года женщина решила устранить новую избранницу своего бывшего возлюбленного. Она попросила знакомого найти человека, который совершит убийство за 200 тысяч рублей. В качестве аванса передала 20 тысяч рублей. Доказательством устранения соперницы должна была стать фотография. Полицейские инсценировали смерть потерпевшей, а заказчицу задержали при передаче оставшейся суммы денег.По данным СУСК, обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась. "Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих. Постановлением Гусь-Хрустального городского суда в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде помещения в психиатрический стационар специализированного типа", - говорится в сообщении.
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москва, владимирская область, происшествия

Во Владимирской области заказчицу убийства отправили в психбольницу

16:56 26.01.2021 (обновлено: 20:10 26.01.2021)
 
© Фото : СУ СК РФ по Владимирской областиФотография, инсценирующая смерть потерпевшей в деле об убийстве, заказанном жительницей Москвы за 200 000 рублей
Фотография, инсценирующая смерть потерпевшей в деле об убийстве, заказанном жительницей Москвы за 200 000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : СУ СК РФ по Владимирской области
Фотография, инсценирующая смерть потерпевшей в деле об убийстве, заказанном жительницей Москвы за 200 000 рублей
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области решил поместить в психиатрический стационар специализированного типа жительницу Москвы, которая "заказала" свою соперницу, сообщило региональное СУСК РФ.
Следствие и суд установили, что летом 2019 года женщина решила устранить новую избранницу своего бывшего возлюбленного. Она попросила знакомого найти человека, который совершит убийство за 200 тысяч рублей. В качестве аванса передала 20 тысяч рублей. Доказательством устранения соперницы должна была стать фотография. Полицейские инсценировали смерть потерпевшей, а заказчицу задержали при передаче оставшейся суммы денег.
По данным СУСК, обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась. "Экспертной комиссией она признана невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих. Постановлением Гусь-Хрустального городского суда в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде помещения в психиатрический стационар специализированного типа", - говорится в сообщении.
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