https://ria.ru/20210126/zaderzhannye-1594686144.html
Более 60 участников незаконной акции в Москве остаются в спецприемниках
Более 60 участников незаконной акции в Москве остаются в спецприемниках
В московских специальных приемниках №1 и №2 находятся 63 человека, отбывающих административные аресты за нарушения на несогласованных акциях в столице 23... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:38
2021-01-26T18:38
2021-01-26T19:02
марина литвинович
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В московских специальных приемниках №1 и №2 находятся 63 человека, отбывающих административные аресты за нарушения на несогласованных акциях в столице 23 января, сообщила в Telegram член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.Она пояснила, что представители комиссии посетили эти спецприемники, "условия нормальные, претензий и жалоб" у арестованных нет.По словам Литвинович, больше всего нарушителей арестовали по статьям КоАП о "Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции" и "Нарушении установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".В свою очередь, другой член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева в эфире "Эха Москвы" рассказала, что в московские суды поступили почти 450 дел после несанкционированных акций, 64 человека уже получили административные штрафы — в среднем по десять тысяч рублей.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. К их проведению призывали сторонники Алексея Навального. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
2021-01-26T18:38
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марина литвинович, общественно-наблюдательная комиссия (онк), алексей навальный, москва, происшествия