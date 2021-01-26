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Биография Джанет Йеллен
Биография Джанет Йеллен
Американский экономист Джанет Йеллен (Janet Yellen) родилась 13 августа 1946 года в Нью-Йорке (США). РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T04:31
2021-01-26T04:31
2021-01-26T04:31
джанет йеллен
справки
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Американский экономист Джанет Йеллен (Janet Yellen) родилась 13 августа 1946 года в Нью-Йорке (США).В 1967 году окончила экономический факультет Университета Брауна. В 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете.В 1971-1976 годах преподавала в Гарвардском университете, была доцентом.С 1977 года по 1978 год работала экономистом совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США.В 1978-1980 годах преподавала в Лондонской школе экономики и политических наук. С 1980 года занималась исследованиями и преподавательской работой в Школе бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли.В 1994-1997 годах – член совета управляющих ФРС.В 1997-1999 годах была председателем Совета экономических советников президента США Билла Клинтона. Одновременно исполняла обязанности председателя комитета по экономической политике в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).С 1999 года по 2004 год преподавала в Калифорнийском университете в Беркли.В 2004-2010 годах была президентом и главным исполнительным директором Федерального резервного банка Сан-Франциско.С октября 2010 года по февраль 2014 года работала заместителем председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы.В 2014-2018 годах – председатель Федеральной резервной системы. С 2018 года работает в Центре налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики им. Хатчинза при исследовательском Брукингском институте (Вашингтон). Джанет Йеллен – автор ряда работ в области макроэкономики, в которых исследует причины, механизмы и последствия безработицы.Йеллен – президент Американской экономической ассоциации (American Economic Association). Имеет почетную степень доктора социальных наук (2015), почетную степень доктора права Университета Брауна (1998), почетного доктора гуманитарных наук Бард-колледжа (2000), а также почетные степени в Нью-Йоркском университете, Лондонской школе экономики, Университете Балтимора и Университете Уорика.Джанет Йеллен замужем за нобелевским лауреатом по экономике Джорджем Акерлофом, у нее есть сын. Материал подготовлен на основе открытых источников
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джанет йеллен, справки
Американский экономист Джанет Йеллен (Janet Yellen) родилась 13 августа 1946 года в Нью-Йорке (США).
В 1967 году окончила экономический факультет Университета Брауна. В 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете.
В 1971-1976 годах преподавала в Гарвардском университете, была доцентом.
С 1977 года по 1978 год работала экономистом совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В 1978-1980 годах преподавала
в Лондонской школе экономики и политических наук.
С 1980 года занималась исследованиями и преподавательской работой в Школе бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли.
В 1994-1997 годах – член совета управляющих
ФРС.
В 1997-1999 годах была председателем Совета экономических советников президента США Билла Клинтона. Одновременно исполняла обязанности председателя комитета по экономической политике в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
С 1999 года по 2004 год преподавала в Калифорнийском университете в Беркли.
В 2004-2010 годах была президентом и главным исполнительным директором Федерального резервного банка Сан-Франциско.
С октября 2010 года по февраль 2014 года работала заместителем председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы.
В 2014-2018 годах – председатель
Федеральной резервной системы.
С 2018 года
работает в Центре налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики им. Хатчинза при исследовательском Брукингском институте (Вашингтон).
Джанет Йеллен – автор ряда работ в области макроэкономики, в которых исследует причины, механизмы и последствия безработицы.
Йеллен – президент Американской экономической ассоциации
(American Economic Association). Имеет почетную степень доктора социальных наук (2015), почетную степень доктора права Университета Брауна (1998), почетного доктора гуманитарных наук Бард-колледжа (2000), а также почетные степени в Нью-Йоркском университете, Лондонской школе экономики, Университете Балтимора и Университете Уорика.
Джанет Йеллен замужем за нобелевским лауреатом по экономике Джорджем Акерлофом, у нее есть сын.
Материал подготовлен на основе открытых источников