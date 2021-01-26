https://ria.ru/20210126/yellen-1585985765.html

Биография Джанет Йеллен

Биография Джанет Йеллен

Американский экономист Джанет Йеллен (Janet Yellen) родилась 13 августа 1946 года в Нью-Йорке (США). РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T04:31

2021-01-26T04:31

2021-01-26T04:31

джанет йеллен

справки

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Американский экономист Джанет Йеллен (Janet Yellen) родилась 13 августа 1946 года в Нью-Йорке (США).В 1967 году окончила экономический факультет Университета Брауна. В 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете.В 1971-1976 годах преподавала в Гарвардском университете, была доцентом.С 1977 года по 1978 год работала экономистом совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США.В 1978-1980 годах преподавала в Лондонской школе экономики и политических наук. С 1980 года занималась исследованиями и преподавательской работой в Школе бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли.В 1994-1997 годах – член совета управляющих ФРС.В 1997-1999 годах была председателем Совета экономических советников президента США Билла Клинтона. Одновременно исполняла обязанности председателя комитета по экономической политике в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).С 1999 года по 2004 год преподавала в Калифорнийском университете в Беркли.В 2004-2010 годах была президентом и главным исполнительным директором Федерального резервного банка Сан-Франциско.С октября 2010 года по февраль 2014 года работала заместителем председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы.В 2014-2018 годах – председатель Федеральной резервной системы. С 2018 года работает в Центре налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики им. Хатчинза при исследовательском Брукингском институте (Вашингтон). Джанет Йеллен – автор ряда работ в области макроэкономики, в которых исследует причины, механизмы и последствия безработицы.Йеллен – президент Американской экономической ассоциации (American Economic Association). Имеет почетную степень доктора социальных наук (2015), почетную степень доктора права Университета Брауна (1998), почетного доктора гуманитарных наук Бард-колледжа (2000), а также почетные степени в Нью-Йоркском университете, Лондонской школе экономики, Университете Балтимора и Университете Уорика.Джанет Йеллен замужем за нобелевским лауреатом по экономике Джорджем Акерлофом, у нее есть сын. Материал подготовлен на основе открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанет йеллен, справки