Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/yellen-1585985765.html
Биография Джанет Йеллен
Биография Джанет Йеллен
Американский экономист Джанет Йеллен (Janet Yellen) родилась 13 августа 1946 года в Нью-Йорке (США). РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T04:31
2021-01-26T04:31
джанет йеллен
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585985479_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08300c884a4d77a400da81ff8a77fce9.jpg
Американский экономист Джанет Йеллен (Janet Yellen) родилась 13 августа 1946 года в Нью-Йорке (США).В 1967 году окончила экономический факультет Университета Брауна. В 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете.В 1971-1976 годах преподавала в Гарвардском университете, была доцентом.С 1977 года по 1978 год работала экономистом совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США.В 1978-1980 годах преподавала в Лондонской школе экономики и политических наук. С 1980 года занималась исследованиями и преподавательской работой в Школе бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли.В 1994-1997 годах – член совета управляющих ФРС.В 1997-1999 годах была председателем Совета экономических советников президента США Билла Клинтона. Одновременно исполняла обязанности председателя комитета по экономической политике в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).С 1999 года по 2004 год преподавала в Калифорнийском университете в Беркли.В 2004-2010 годах была президентом и главным исполнительным директором Федерального резервного банка Сан-Франциско.С октября 2010 года по февраль 2014 года работала заместителем председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы.В 2014-2018 годах – председатель Федеральной резервной системы. С 2018 года работает в Центре налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики им. Хатчинза при исследовательском Брукингском институте (Вашингтон). Джанет Йеллен – автор ряда работ в области макроэкономики, в которых исследует причины, механизмы и последствия безработицы.Йеллен – президент Американской экономической ассоциации (American Economic Association). Имеет почетную степень доктора социальных наук (2015), почетную степень доктора права Университета Брауна (1998), почетного доктора гуманитарных наук Бард-колледжа (2000), а также почетные степени в Нью-Йоркском университете, Лондонской школе экономики, Университете Балтимора и Университете Уорика.Джанет Йеллен замужем за нобелевским лауреатом по экономике Джорджем Акерлофом, у нее есть сын. Материал подготовлен на основе открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585985479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e5a9d5a535c2fcac33cfc9f40bda3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанет йеллен, справки

Биография Джанет Йеллен

04:31 26.01.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский экономист Джанет Йеллен
Американский экономист Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
Американский экономист Джанет Йеллен (Janet Yellen) родилась 13 августа 1946 года в Нью-Йорке (США).
В 1967 году окончила экономический факультет Университета Брауна. В 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете.
В 1971-1976 годах преподавала в Гарвардском университете, была доцентом.
С 1977 года по 1978 год работала экономистом совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В 1978-1980 годах преподавала в Лондонской школе экономики и политических наук.
С 1980 года занималась исследованиями и преподавательской работой в Школе бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли.
В 1994-1997 годах – член совета управляющих ФРС.
В 1997-1999 годах была председателем Совета экономических советников президента США Билла Клинтона. Одновременно исполняла обязанности председателя комитета по экономической политике в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
С 1999 года по 2004 год преподавала в Калифорнийском университете в Беркли.
В 2004-2010 годах была президентом и главным исполнительным директором Федерального резервного банка Сан-Франциско.
С октября 2010 года по февраль 2014 года работала заместителем председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы.
В 2014-2018 годах – председатель Федеральной резервной системы.
С 2018 года работает в Центре налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики им. Хатчинза при исследовательском Брукингском институте (Вашингтон).
Джанет Йеллен – автор ряда работ в области макроэкономики, в которых исследует причины, механизмы и последствия безработицы.
Йеллен – президент Американской экономической ассоциации (American Economic Association). Имеет почетную степень доктора социальных наук (2015), почетную степень доктора права Университета Брауна (1998), почетного доктора гуманитарных наук Бард-колледжа (2000), а также почетные степени в Нью-Йоркском университете, Лондонской школе экономики, Университете Балтимора и Университете Уорика.
Джанет Йеллен замужем за нобелевским лауреатом по экономике Джорджем Акерлофом, у нее есть сын.
Материал подготовлен на основе открытых источников
 
Джанет ЙелленСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния