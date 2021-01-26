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Правительство выделило средства работникам соцучреждений с больными COVID
Правительство выделило средства работникам соцучреждений с больными COVID
Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более девяти миллиардов рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений, работающим с больными новой коронавирусной... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:45
2021-01-26T13:45
2021-01-26T13:45
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более девяти миллиардов рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений, работающим с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина.Эти средства поступят из резервного фонда правительства.Отмечается, что деньги предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Подчеркивается, что поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин.Сообщается, что решение выделить средства Мишустин озвучил 26 января на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также он поручил оперативно довести выделенные деньги до получателей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
выделил более девяти миллиардов рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений, работающим с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина.
Эти средства поступят из резервного фонда правительства.
"Свыше девяти миллиардов рублей будет направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Подчеркивается, что поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин.
Сообщается, что решение выделить средства Мишустин озвучил 26 января на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также он поручил оперативно довести выделенные деньги до получателей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.