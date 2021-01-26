Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/vyplaty-1594628082.html
Правительство выделило средства работникам соцучреждений с больными COVID
Правительство выделило средства работникам соцучреждений с больными COVID
Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более девяти миллиардов рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений, работающим с больными новой коронавирусной... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:45
2021-01-26T13:45
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_494ac6e0acdc149496db45da5682d2c3.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более девяти миллиардов рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений, работающим с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина.Эти средства поступят из резервного фонда правительства.Отмечается, что деньги предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Подчеркивается, что поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин.Сообщается, что решение выделить средства Мишустин озвучил 26 января на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также он поручил оперативно довести выделенные деньги до получателей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_24c0209f1ae88c34befbf557c5072cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф

Правительство выделило средства работникам соцучреждений с больными COVID

13:45 26.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более девяти миллиардов рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений, работающим с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина.
Эти средства поступят из резервного фонда правительства.
"Свыше девяти миллиардов рублей будет направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Подчеркивается, что поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин.
Сообщается, что решение выделить средства Мишустин озвучил 26 января на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также он поручил оперативно довести выделенные деньги до получателей.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта 2020, 07:57Распространение коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Врач назвала болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий
07:10Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
Лента новостейМолния