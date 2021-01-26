https://ria.ru/20210126/vyplaty-1594628082.html

Правительство выделило средства работникам соцучреждений с больными COVID

Правительство выделило средства работникам соцучреждений с больными COVID

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более девяти миллиардов рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений, работающим с больными новой коронавирусной... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:45

2021-01-26T13:45

2021-01-26T13:45

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_494ac6e0acdc149496db45da5682d2c3.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более девяти миллиардов рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений, работающим с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина.Эти средства поступят из резервного фонда правительства.Отмечается, что деньги предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Подчеркивается, что поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин.Сообщается, что решение выделить средства Мишустин озвучил 26 января на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также он поручил оперативно довести выделенные деньги до получателей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф