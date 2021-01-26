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Женщина вернулась в дом престарелых после собственных похорон
Женщина вернулась в дом престарелых после собственных похорон
Жительница Испании вернулась в дом престарелых спустя десять дней после собственных похорон, сообщает издание Euro Weekly. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:42
2021-01-26T11:59
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испания
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жительница Испании вернулась в дом престарелых спустя десять дней после собственных похорон, сообщает издание Euro Weekly.Двух женщин — Рогелию Бланко и Консепсьон Ариас привезли в один день в больницу в городе Оренсе из дома престарелых после того, как у них выявили коронавирус.Одна из них умерла 13 января. Родственникам Бланко сообщили о смерти женщины — ее похороны организовали на следующий день. Введенные из-за распространения коронавируса ограничения не позволили семье полноценно попрощаться с умершей.Спустя десять дней "умершая" Бланко вернулась в дом престарелых, чем удивила своего супруга, который также находится в заведении.Как выяснилось, в больнице умерла другая женщина — Бланко делила палату с Ариас, которая и скончалась. Их имена перепутали в больнице.В доме престарелых пообещали предпринять меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.
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коронавирус covid-19, испания, в мире

Женщина вернулась в дом престарелых после собственных похорон

11:42 26.01.2021 (обновлено: 11:59 26.01.2021)
 
© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Fotolia / xy
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жительница Испании вернулась в дом престарелых спустя десять дней после собственных похорон, сообщает издание Euro Weekly.
Двух женщин — Рогелию Бланко и Консепсьон Ариас привезли в один день в больницу в городе Оренсе из дома престарелых после того, как у них выявили коронавирус.
Одна из них умерла 13 января. Родственникам Бланко сообщили о смерти женщины — ее похороны организовали на следующий день. Введенные из-за распространения коронавируса ограничения не позволили семье полноценно попрощаться с умершей.
Спустя десять дней "умершая" Бланко вернулась в дом престарелых, чем удивила своего супруга, который также находится в заведении.
Как выяснилось, в больнице умерла другая женщина — Бланко делила палату с Ариас, которая и скончалась. Их имена перепутали в больнице.
В доме престарелых пообещали предпринять меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.
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