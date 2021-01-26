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https://ria.ru/20210126/veb-industriya-1594533813.html
"Чики", "Псих" и "Внутри Лапенко" номинированы на премию веб-индустрии
"Чики", "Псих" и "Внутри Лапенко" номинированы на премию веб-индустрии
Стали известны номинанты на национальную премию в области веб-индустрии. Среди них сериалы: "Нежность", "Чики", "Окаянные дни", "257 причин, чтобы жить",... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T00:37
2021-01-26T00:37
культура
екатерина гордеева
александр дятлов
кино и сериалы
новости культуры
ирина горбачева
анна меликян
москва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стали известны номинанты на национальную премию в области веб-индустрии. Среди них сериалы: "Нежность", "Чики", "Окаянные дни", "257 причин, чтобы жить", "Перевал Дятлова", "Псих", "Обычная женщина", "Внутри Лапенко", сообщила пресс-служба премии.Церемония вручения пройдет в традиционном формате в Москве 5 февраля. В номинации "лучший интернет-сериал" (до 24 минут) представлены веб-сериал "Нежность" Анны Меликян, второй сезон молодежного проекта "Трудные подростки", сериал "257 причин, чтобы жить", криминальная комедия "Zakon i Besporyadok", вертикальный скринлайф "Взаперти", "Окаянные дни" Семена Слепакова, "Зона комфорта" Гарика Харламова и другие.Среди номинантов на "лучший веб-сериал" — "Исчезающие истории" Олега Агейчева, драмеди "Естественный отбор", анимационный веб "Последние дни треша", веб-сериал "Алиса" с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным, первый сериал о кибер-спорте "Изи катка", популярный веб "Внутри Лапенко" и другие работы.Категория "лучший интернет-сериал" (одна серия — более 24 минут) представлена новыми российскими проектами: "Чики", "Перевал Дятлова", "Мертвые души", "Псих", "Шерлок в России", "Территория", "Обычная женщина", "Хороший человек", "Игра на выживание".За премию в номинации "документальные онлайн-проекты года" поборются фильмы "Как устроена IT-столица мира" Юрия Дудя, "Монастырь особого назначения" ("Осторожно, Собчак!"), "Афган. Человек не вернулся с войны" Екатерины Гордеевой, "Листьев. Новый взгляд", "Байкал. Выжить любой ценой", "Олимпиада-80. Борьба за игры".На звание "интервьюер года" претендуют Антон Красовский, Ирина Шихман, Ксения Собчак, Татьяна Лазарева, Сергей Минаев, Николай Солодников, Надежда Стрелец, Екатерина Гордеева, Алена Жигалова. Также будут вручены награды в категориях "онлайн-тревел проект", "познавательный онлайн-проект", "прорыв года", "лучшая онлайн-платформа по мнению профессионального сообщества" и специальные призы.В числе участников — более 150 российских интернет-проектов, премьера которых состоялась с ноября 2019 года по декабрь 2020. Национальная премия веб-индустрии вручается с 2018 года. Полный список номинантов доступен на сайте.
https://ria.ru/20201210/bogomolov-1588561890.html
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екатерина гордеева, александр дятлов, кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, анна меликян, москва

"Чики", "Псих" и "Внутри Лапенко" номинированы на премию веб-индустрии

00:37 26.01.2021
 
© Лапенко/YoutubeКадр из сериала "Внутри Лапенко"
Кадр из сериала Внутри Лапенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Лапенко/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стали известны номинанты на национальную премию в области веб-индустрии. Среди них сериалы: "Нежность", "Чики", "Окаянные дни", "257 причин, чтобы жить", "Перевал Дятлова", "Псих", "Обычная женщина", "Внутри Лапенко", сообщила пресс-служба премии.
Церемония вручения пройдет в традиционном формате в Москве 5 февраля.
"Это был уникальный год, перемен и больших событий, и все они, конечно, отразились на контенте. 2020 год навсегда останется годом онлайна – мы были вынуждены перенести практически всю нашу жизненную активность в окно монитора. И мы видим, как на это откликнулась индустрия – проектов стало больше, они стали разнообразнее и по жанру, и по подаче", — цитирует пресс-служба генпродюсера премии Антона Калинкина.
В номинации "лучший интернет-сериал" (до 24 минут) представлены веб-сериал "Нежность" Анны Меликян, второй сезон молодежного проекта "Трудные подростки", сериал "257 причин, чтобы жить", криминальная комедия "Zakon i Besporyadok", вертикальный скринлайф "Взаперти", "Окаянные дни" Семена Слепакова, "Зона комфорта" Гарика Харламова и другие.
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Среди номинантов на "лучший веб-сериал" — "Исчезающие истории" Олега Агейчева, драмеди "Естественный отбор", анимационный веб "Последние дни треша", веб-сериал "Алиса" с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным, первый сериал о кибер-спорте "Изи катка", популярный веб "Внутри Лапенко" и другие работы.
Категория "лучший интернет-сериал" (одна серия — более 24 минут) представлена новыми российскими проектами: "Чики", "Перевал Дятлова", "Мертвые души", "Псих", "Шерлок в России", "Территория", "Обычная женщина", "Хороший человек", "Игра на выживание".
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За премию в номинации "документальные онлайн-проекты года" поборются фильмы "Как устроена IT-столица мира" Юрия Дудя, "Монастырь особого назначения" ("Осторожно, Собчак!"), "Афган. Человек не вернулся с войны" Екатерины Гордеевой, "Листьев. Новый взгляд", "Байкал. Выжить любой ценой", "Олимпиада-80. Борьба за игры".
На звание "интервьюер года" претендуют Антон Красовский, Ирина Шихман, Ксения Собчак, Татьяна Лазарева, Сергей Минаев, Николай Солодников, Надежда Стрелец, Екатерина Гордеева, Алена Жигалова.
Также будут вручены награды в категориях "онлайн-тревел проект", "познавательный онлайн-проект", "прорыв года", "лучшая онлайн-платформа по мнению профессионального сообщества" и специальные призы.
В числе участников — более 150 российских интернет-проектов, премьера которых состоялась с ноября 2019 года по декабрь 2020. Национальная премия веб-индустрии вручается с 2018 года. Полный список номинантов доступен на сайте.
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КультураЕкатерина ГордееваАлександр ДятловКино и сериалыНовости культурыИрина ГорбачеваАнна МеликянМосква
 
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