https://ria.ru/20210126/veb-industriya-1594533813.html

"Чики", "Псих" и "Внутри Лапенко" номинированы на премию веб-индустрии

"Чики", "Псих" и "Внутри Лапенко" номинированы на премию веб-индустрии

Стали известны номинанты на национальную премию в области веб-индустрии. Среди них сериалы: "Нежность", "Чики", "Окаянные дни", "257 причин, чтобы жить",... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T00:37

2021-01-26T00:37

2021-01-26T00:37

культура

екатерина гордеева

александр дятлов

кино и сериалы

новости культуры

ирина горбачева

анна меликян

москва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стали известны номинанты на национальную премию в области веб-индустрии. Среди них сериалы: "Нежность", "Чики", "Окаянные дни", "257 причин, чтобы жить", "Перевал Дятлова", "Псих", "Обычная женщина", "Внутри Лапенко", сообщила пресс-служба премии.Церемония вручения пройдет в традиционном формате в Москве 5 февраля. В номинации "лучший интернет-сериал" (до 24 минут) представлены веб-сериал "Нежность" Анны Меликян, второй сезон молодежного проекта "Трудные подростки", сериал "257 причин, чтобы жить", криминальная комедия "Zakon i Besporyadok", вертикальный скринлайф "Взаперти", "Окаянные дни" Семена Слепакова, "Зона комфорта" Гарика Харламова и другие.Среди номинантов на "лучший веб-сериал" — "Исчезающие истории" Олега Агейчева, драмеди "Естественный отбор", анимационный веб "Последние дни треша", веб-сериал "Алиса" с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным, первый сериал о кибер-спорте "Изи катка", популярный веб "Внутри Лапенко" и другие работы.Категория "лучший интернет-сериал" (одна серия — более 24 минут) представлена новыми российскими проектами: "Чики", "Перевал Дятлова", "Мертвые души", "Псих", "Шерлок в России", "Территория", "Обычная женщина", "Хороший человек", "Игра на выживание".За премию в номинации "документальные онлайн-проекты года" поборются фильмы "Как устроена IT-столица мира" Юрия Дудя, "Монастырь особого назначения" ("Осторожно, Собчак!"), "Афган. Человек не вернулся с войны" Екатерины Гордеевой, "Листьев. Новый взгляд", "Байкал. Выжить любой ценой", "Олимпиада-80. Борьба за игры".На звание "интервьюер года" претендуют Антон Красовский, Ирина Шихман, Ксения Собчак, Татьяна Лазарева, Сергей Минаев, Николай Солодников, Надежда Стрелец, Екатерина Гордеева, Алена Жигалова. Также будут вручены награды в категориях "онлайн-тревел проект", "познавательный онлайн-проект", "прорыв года", "лучшая онлайн-платформа по мнению профессионального сообщества" и специальные призы.В числе участников — более 150 российских интернет-проектов, премьера которых состоялась с ноября 2019 года по декабрь 2020. Национальная премия веб-индустрии вручается с 2018 года. Полный список номинантов доступен на сайте.

https://ria.ru/20201210/bogomolov-1588561890.html

https://ria.ru/20200805/1575392842.html

https://ria.ru/20201210/serialy-1588465503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина гордеева, александр дятлов, кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, анна меликян, москва