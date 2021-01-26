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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594696617.html
Кобяков допустил возобновление деловых мероприятий из-за вакцинации
Кобяков допустил возобновление деловых мероприятий из-за вакцинации
Вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочный сектор и постепенно выйти из сложного положения... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:49
2021-01-26T19:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
фонд "росконгресс"
антон кобяков
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочный сектор и постепенно выйти из сложного положения 2020 года, заявил советник президента России Антон Кобяков, слова которого приводит фонд "Росконгресс"."Массовая вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочную индустрию и постепенно выйти из кризиса 2020 года. В новом году необходимо обратить особое внимание на рекомендации Роспотребнадзора при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, которые разработаны вместе со специалистами фонда "Росконгресс" в ноябре прошлого года", - отметил Кобяков.Он также подчеркнул необходимость укреплять деловую активность, налаживать взаимодействие бизнеса из разных стран и регионов, привлекать к участию в мероприятиях ключевых экспертов. "Оргкомитеты могут обеспечить безопасную среду для участников и посетителей – от профилактики до дезинфекции. В свою очередь, потенциальным участникам необходимо проявить ответственное отношение к здоровью. Считаю, что сегодня важно вакцинироваться", – заявил Кобяков.В фонде "Росконгресс" поддержали массовую вакцинацию против COVID-19, "которая дает безграничные возможности для всего населения общими усилиями сформировать коллективный иммунитет".В ноябре 2020 года "Росконгресс" и Роспотребнадзор подписали соглашение о взаимодействии. Организации договорились о совместной работе против распространения новой коронавирусной инфекции в рамках конгрессной и выставочной деятельности. Согласно документу, "Росконгресс" начал осуществлять подбор площадок проведения мероприятий в российских городах, консультировать собственников и персонал площадок по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, а также готовить информационные материалы о профилактике распространения вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, фонд "росконгресс", антон кобяков, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Кобяков допустил возобновление деловых мероприятий из-за вакцинации

19:49 26.01.2021 (обновлено: 19:59 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на ПМЭФ-2017
Советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на ПМЭФ-2017 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочный сектор и постепенно выйти из сложного положения 2020 года, заявил советник президента России Антон Кобяков, слова которого приводит фонд "Росконгресс".
"Массовая вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочную индустрию и постепенно выйти из кризиса 2020 года. В новом году необходимо обратить особое внимание на рекомендации Роспотребнадзора при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, которые разработаны вместе со специалистами фонда "Росконгресс" в ноябре прошлого года", - отметил Кобяков.
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Он также подчеркнул необходимость укреплять деловую активность, налаживать взаимодействие бизнеса из разных стран и регионов, привлекать к участию в мероприятиях ключевых экспертов. "Оргкомитеты могут обеспечить безопасную среду для участников и посетителей – от профилактики до дезинфекции. В свою очередь, потенциальным участникам необходимо проявить ответственное отношение к здоровью. Считаю, что сегодня важно вакцинироваться", – заявил Кобяков.
В фонде "Росконгресс" поддержали массовую вакцинацию против COVID-19, "которая дает безграничные возможности для всего населения общими усилиями сформировать коллективный иммунитет".
В ноябре 2020 года "Росконгресс" и Роспотребнадзор подписали соглашение о взаимодействии. Организации договорились о совместной работе против распространения новой коронавирусной инфекции в рамках конгрессной и выставочной деятельности. Согласно документу, "Росконгресс" начал осуществлять подбор площадок проведения мероприятий в российских городах, консультировать собственников и персонал площадок по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, а также готовить информационные материалы о профилактике распространения вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Фонд "Росконгресс"Антон КобяковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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