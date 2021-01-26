https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594696617.html

Кобяков допустил возобновление деловых мероприятий из-за вакцинации

Кобяков допустил возобновление деловых мероприятий из-за вакцинации

Вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочный сектор и постепенно выйти из сложного положения... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:49

2021-01-26T19:49

2021-01-26T19:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

фонд "росконгресс"

антон кобяков

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочный сектор и постепенно выйти из сложного положения 2020 года, заявил советник президента России Антон Кобяков, слова которого приводит фонд "Росконгресс"."Массовая вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочную индустрию и постепенно выйти из кризиса 2020 года. В новом году необходимо обратить особое внимание на рекомендации Роспотребнадзора при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, которые разработаны вместе со специалистами фонда "Росконгресс" в ноябре прошлого года", - отметил Кобяков.Он также подчеркнул необходимость укреплять деловую активность, налаживать взаимодействие бизнеса из разных стран и регионов, привлекать к участию в мероприятиях ключевых экспертов. "Оргкомитеты могут обеспечить безопасную среду для участников и посетителей – от профилактики до дезинфекции. В свою очередь, потенциальным участникам необходимо проявить ответственное отношение к здоровью. Считаю, что сегодня важно вакцинироваться", – заявил Кобяков.В фонде "Росконгресс" поддержали массовую вакцинацию против COVID-19, "которая дает безграничные возможности для всего населения общими усилиями сформировать коллективный иммунитет".В ноябре 2020 года "Росконгресс" и Роспотребнадзор подписали соглашение о взаимодействии. Организации договорились о совместной работе против распространения новой коронавирусной инфекции в рамках конгрессной и выставочной деятельности. Согласно документу, "Росконгресс" начал осуществлять подбор площадок проведения мероприятий в российских городах, консультировать собственников и персонал площадок по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, а также готовить информационные материалы о профилактике распространения вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594628253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, фонд "росконгресс", антон кобяков, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество