https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594694818.html

Зал Нобелевской премии переоборудуют в центр вакцинации от COVID-19

Зал Нобелевской премии переоборудуют в центр вакцинации от COVID-19

Голубой зал Стокгольмской ратуши, в котором традиционно проходит церемония вручения Нобелевских премий, будет переоборудован в центр вакцинации жителей столицы, РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:36

2021-01-26T19:36

2021-01-26T19:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

швеция

стокгольм (город)

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Голубой зал Стокгольмской ратуши, в котором традиционно проходит церемония вручения Нобелевских премий, будет переоборудован в центр вакцинации жителей столицы, сообщила мэр города Анна Кёниг Йерльмюр."Процесс вакцинации очень сложен. Спортивные залы и крупные площадки, такие как Голубой зал, подходят для того, что провести вакцинацию эффективно и безопасно", - написала Йерльмюр в Twitter.В сентябре Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в связи с пандемией коронавируса.Кампания по вакцинации от коронавируса началась в стране в декабре. По данным агентства общественного здравоохранения Швеции, за месяц удалось сделать прививки 80 тысячам граждан.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

швеция

стокгольм (город)

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2021

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, швеция, стокгольм (город), в мире