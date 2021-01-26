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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594635505.html
В Мордовии свыше 4,7 тысячи жителей привились от коронавируса
В Мордовии свыше 4,7 тысячи жителей привились от коронавируса
Свыше 4,7 тысячи жителей Мордовии уже вакцинировались от коронавируса, сообщил врио главы республики Артем Здунов. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:28
2021-01-26T14:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика мордовия
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Свыше 4,7 тысячи жителей Мордовии уже вакцинировались от коронавируса, сообщил врио главы республики Артем Здунов."На сегодняшний день 4711 человек мы провакцинировали, и этот процесс продолжается", - сказал Здунов во вторник в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что в сутки в республике прививается до 1 тысячи человек.В ближайшие дни, отметил он, ожидается поставка еще 10 тысяч доз вакцины.По словам врио главы республики, прививку делают совершеннолетним гражданам, а также тем, кто не болел коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика мордовия, здоровье - общество

В Мордовии свыше 4,7 тысячи жителей привились от коронавируса

14:28 26.01.2021 (обновлено: 14:35 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак") в районной больнице Волгограда
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) в районной больнице Волгограда - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Свыше 4,7 тысячи жителей Мордовии уже вакцинировались от коронавируса, сообщил врио главы республики Артем Здунов.
"На сегодняшний день 4711 человек мы провакцинировали, и этот процесс продолжается", - сказал Здунов во вторник в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что в сутки в республике прививается до 1 тысячи человек.
В ближайшие дни, отметил он, ожидается поставка еще 10 тысяч доз вакцины.
По словам врио главы республики, прививку делают совершеннолетним гражданам, а также тем, кто не болел коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияЗдоровье - Общество
 
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