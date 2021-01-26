https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594635505.html

В Мордовии свыше 4,7 тысячи жителей привились от коронавируса

В Мордовии свыше 4,7 тысячи жителей привились от коронавируса

Свыше 4,7 тысячи жителей Мордовии уже вакцинировались от коронавируса, сообщил врио главы республики Артем Здунов. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:28

2021-01-26T14:28

2021-01-26T14:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика мордовия

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Свыше 4,7 тысячи жителей Мордовии уже вакцинировались от коронавируса, сообщил врио главы республики Артем Здунов."На сегодняшний день 4711 человек мы провакцинировали, и этот процесс продолжается", - сказал Здунов во вторник в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что в сутки в республике прививается до 1 тысячи человек.В ближайшие дни, отметил он, ожидается поставка еще 10 тысяч доз вакцины.По словам врио главы республики, прививку делают совершеннолетним гражданам, а также тем, кто не болел коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика мордовия, здоровье - общество