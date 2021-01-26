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ВОЗ выступила против приоритетной вакцинации путешественников
ВОЗ выступила против приоритетной вакцинации путешественников
Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) пока не рекомендует в приоритетном порядке вакцинировать международных... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:23
2021-01-26T14:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) пока не рекомендует в приоритетном порядке вакцинировать международных путешественников, говорится в решении СКГЭ, опубликованном во вторник.По мере увеличения количества доступных вакцин эти рекомендации будут пересматриваться, отмечается в документе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, в мире

ВОЗ выступила против приоритетной вакцинации путешественников

14:23 26.01.2021 (обновлено: 14:45 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) пока не рекомендует в приоритетном порядке вакцинировать международных путешественников, говорится в решении СКГЭ, опубликованном во вторник.

"В нынешний период весьма ограниченного предложения вакцин преференция по вакцинации лиц, совершающих международные поездки, будет противоречить принципу справедливости. В связи с этим, а также отсутствием фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции, ВОЗ в настоящее время не рекомендует прививки от COVID-19 для лиц, совершающих международные поездки, за исключением случаев, когда они также относятся к группе высокого риска… ", - говорится в решении экспертов ВОЗ.

По мере увеличения количества доступных вакцин эти рекомендации будут пересматриваться, отмечается в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
 
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