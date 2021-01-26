ВОЗ выступила против приоритетной вакцинации путешественников

"В нынешний период весьма ограниченного предложения вакцин преференция по вакцинации лиц, совершающих международные поездки, будет противоречить принципу справедливости. В связи с этим, а также отсутствием фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции, ВОЗ в настоящее время не рекомендует прививки от COVID-19 для лиц, совершающих международные поездки, за исключением случаев, когда они также относятся к группе высокого риска… ", - говорится в решении экспертов ВОЗ.